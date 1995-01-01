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    Серия А. «Лацио» забил четыре гола «Парме», «Наполи» выиграл у «Удинезе»

    «Лацио» обыграл«Парму» в матче 28-го тура Серии А со счетом 4:1. Римский клуб с 45 очками занимает шестое место в таблице. «Парма» с 33 очками идет на 11-й строчке.

    В другом матче «Наполи» выиграл у «Удинезе» со счетом 4:2. Неаполитанский клуб идет вторым, он набрал 60 очков и сократил отставание от лидера турнира «Ювентуса» до 15 очков. «Удинезе» с 25 очками идет 16-м.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Лацио – Парма – 4:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Марушич, 22; 2:0 – Альберто (с пенальти), 26; 3:0 – Альберто, 38; 4:0 – Лулич, 44; 4:1 – Спрокати, 77.

    Эмполи – Фрозиноне – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Капуто (с пенальти), 20; 2:0 – Паяч, 38; 2:1 – Вальцаниа, 70.

    Аталанта – Кьево – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Меджорини, 32; 1:1 – Иличич, 55.

    Наполи – Удинезе – 4:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Юнес, 17; 2:0 – Кальехон, 26; 2:1 – Лазанья, 30; 2:2 – Фофана, 36; 3:2 – Милик, 57; 4:2 – Мертенс, 70.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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