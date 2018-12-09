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    • Серия А. «Фиорентина» и «Сассуоло» забили шесть голов, флорентийцы спасли ничью на восьмой добавленной минуте

    Серия А. «Фиорентина» и «Сассуоло» забили шесть голов, флорентийцы спасли ничью на восьмой добавленной минуте

    В матче 15-го тура Серии А «Сассуоло» и «Фиорентина» сыграли вничью (3:3). Все голы забиты во втором тайме.

    С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Сассуоло – Фиорентина – 3:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дункан, 62; 2:0 – Бабакар, 67; 2:1 – Симеоне, 70; 3:1 – Сенси, 80; 3:2 – Бенасси, 89; 3:3 – Миральяс, 90+8.

    Удинезе – Аталанта – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сапата, 2; 1:1 – Ласанья, 12; 1:2 – Сапата, 62; 1:3 – Сапата, 80.

    Парма – Кьево– 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Степински, 47; 1:1 – Алвеш, 53.

    Эмполи – Болонья – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Капуто, 10; 1:1 – Поли, 41; 2:1 – ла Гумина, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 18:55
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