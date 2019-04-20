Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Лацио» уступил «Кьево» и другие результаты 33-го тура

    Завершились шесть матчей 33-го тура итальянской Серии А.

    Победы добыли «Болонья», «Кальяри», СПАЛ, «Торино» и «Кьево». Они обыграли «Сампдорию», «Фрозиноне», «Эмполи», «Дженоа» и «Лацио» соответственно. Единственный ничейный результат был зафиксирован во Фриули, где «Удинезе» поделил очки с «Сассуоло».

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Болонья – Сампдория – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тонелли (в свои ворота), 54; 2:0 – Пульгар, 69; 3:0 – Орсолини, 83.

    Удинезе – Сассуоло – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сенси, 31; 1:1 – Лирола (в свои ворота), 80.

    Эмполи – СПАЛ – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Капуто, 22; 1:1 – Петанья (с пенальти), 38; 1:2 – Флоккари, 44; 2:2 – Траоре, 47; 2:3 – Петанья, 60; 2:4 – Антенуччи, 88.

    Дженоа – Торино – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ансальди, 58.

    Лацио – Кьево – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вигнато, 49; 0:2 – Хетемай, 51; 1:2 – Кайседо, 67.

    Кальяри – Фрозиноне – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жоао Педро (пенальти), 27.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2019 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 апреля 2019, 18:22

      Проиграть Кьево, да это позор

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11