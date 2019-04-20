Серия А. «Лацио» уступил «Кьево» и другие результаты 33-го тура

Завершились шесть матчей 33-го тура итальянской Серии А.

Победы добыли «Болонья», «Кальяри», СПАЛ, «Торино» и «Кьево». Они обыграли «Сампдорию», «Фрозиноне», «Эмполи», «Дженоа» и «Лацио» соответственно. Единственный ничейный результат был зафиксирован во Фриули, где «Удинезе» поделил очки с «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Болонья – Сампдория – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Тонелли (в свои ворота), 54; 2:0 – Пульгар, 69; 3:0 – Орсолини, 83.

Удинезе – Сассуоло – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сенси, 31; 1:1 – Лирола (в свои ворота), 80.

Эмполи – СПАЛ – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Капуто, 22; 1:1 – Петанья (с пенальти), 38; 1:2 – Флоккари, 44; 2:2 – Траоре, 47; 2:3 – Петанья, 60; 2:4 – Антенуччи, 88.



Дженоа – Торино – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ансальди, 58.



Лацио – Кьево – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вигнато, 49; 0:2 – Хетемай, 51; 1:2 – Кайседо, 67.



Кальяри – Фрозиноне – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жоао Педро (пенальти), 27.

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