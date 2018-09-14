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Роналду производит нижнее белье. Цены высокие

У Криштиану есть собственный бренд нижнего белья. Изначально Роналду планировал старт продаж с января нового года. Но первую партию можно купить уже сейчас.

Как он дошел до этого

В 2015 году на вопрос испанского журналиста Хавьера Крокаса о том, чем он займется по окончание карьеры, КриРо ответил – собственным бизнесом. Ситуация такова, что португалец подстраховался, организовав собственное дело еще до ухода из большого спорта.

Еще живя в Мадриде, Криштиану связался с американским дизайнером Ричардом Чаем, договорился о сотрудничестве с английским бизнесменом Стивеном Роотом (на случай, если линейка одежды наберет международную популярность) и вложил около 10 млн евро в организацию производства, зарплату сотрудников и выпуск стартовой части товара. За основу Роналду взял концепты нижнего белья знаменитой профильной датской компании JBS Textile Group. «Компании, сотрудники, с которыми я веду дела, должны быть сверхпрофессиональны в своей области. Мы должны делать высококачественную и очень модную продукцию, которая будет нравиться не только мужчинам, но и мальчикам», – сказал Роналду на представлении компании CR7underwear.

Где и за сколько можно приобрести белье

Пока существует только интернет-магазин, переведенный на четыре языка (английский, французский, немецкий и португальский). Но, по слухам итальянских СМИ, в ближайшее время Роналду откроет несколько магазинов в крупных городах – Манчестер, Лондон, Мадрид, Барселона, Лиссабон, Мюнхен, Париж, Марсель.

Роналду привлекает покупателей высоким качеством. В то же время минимальная стоимость одного комплекта трусов составляет около 15 евро, что отпугивает (особенно тех, кто автоматически в голове переводит евро в рубли). «Не стоит зацикливаться на ценах. Они и правда выше, чем в обычных розничных магазинах. Вы должны покупать белье от Криштиану, потому что оно максимально удобное и невероятно стильное», – сказал Ричард Чай.

Ранее Криштиану уже запустил свои парфюмерный, косметический бренды. Теперь португалец производит еще и трусы. По прогнозам от Italian Times, португалец окупит затраты уже спустя пару-тройку месяцев после старта продаж. И все благодаря не космическому качеству материала, а невероятной популярности португальца на английском, испанском и итальянском рынках.

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Комментарии (12)
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lisal
1536907777
Поистине футбольная новость!!! Или вам за рекламу пообещали парочку?
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KOLBIS
1536915206
Попрет,как и во всем...
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tilvan
1536919030
держите нас в курсе! вдруг на эти трусы скидки будут - обязательно напишите
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84aivengo
1536937525
зае... уже околофутбольное с этим 3.14расом...
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XoVoS
1536940930
Для женщин бюстгальтеры надо рекламируют Роналду
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Olga85
1536941141
"Вы должны покупать белье от Криштиану, потому что оно ..... невероятно стильное", – сказал Ричард Чай. Уже предвкушаю новый виток моды спущенных штанов )))))))))))))
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Semargl18
1536949580
они же с дыркой сзади должны быть) не?
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starche
1537028774
Наконец-то кристина нашла себя.
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