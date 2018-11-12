Игуаин адски психанул и получил две желтые за минуту

А еще не забил пенальти.

«Милан» ожидаемо проиграл «Ювентусу» (0:2), но по игре все равно имел шансы на что-то большее. Особенно важный момент случился в конце первого тайма, когда «Милан» получил право на пенальти. Бить пошел Гонсало Игуаин, но неожиданно попал в штангу. Забить клубу, из которого Гонсало ушел летом, у него не получилось.

Дальше все могло пойти по-другому, но «Милан» добил Криштиану Роналду. Потом произошло необъяснимое: на 83-й минуте разозленный Игуаин грубо сфолил против Бенатиа, а затем поспорил с судьей. Две карточки за минуту оставили «Милан» в меньшинстве.

twit text — Fantasy iTeam (@fantasyiteam) 11 ноября 2018 г.

Явно не такого матча от Гонсало ожидали болельщики. Сам он сильно психовал на соперников и судью.

twit text — Team Milan AC (@TeamMilanAC) 11 ноября 2018 г.

Матюиди проводил Игуаина красивым жестом.

twit text — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 11 ноября 2018 г.

Игуаина поддержал и Криштиану Роналду. «Я счастлив, потому что обыгрывать «Милан» всегда очень сложно. Напряжение перешло на Игуаина, которого удалили за крик на судью. В слезах он полностью потерял контроль над собой. Я сказал ему успокоиться, потому что он рисковал получить еще более тяжелые санкции. Он не сделал много ужасного, а просто был раздражен проигранным матчем. Поэтому надеюсь, что Гонсало не будет наказан слишком жестко», – сказал Криштиану после матча.

Очень правильная карикатура характеризует все.