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    Игуаин адски психанул и получил две желтые за минуту


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    Голосов: 6
    12.11.2018 00:55
    А еще не забил пенальти.

    «Милан» ожидаемо проиграл «Ювентусу» (0:2), но по игре все равно имел шансы на что-то большее. Особенно важный момент случился в конце первого тайма, когда «Милан» получил право на пенальти. Бить пошел Гонсало Игуаин, но неожиданно попал в штангу. Забить клубу, из которого Гонсало ушел летом, у него не получилось.

    Дальше все могло пойти по-другому, но «Милан» добил Криштиану Роналду. Потом произошло необъяснимое: на 83-й минуте разозленный Игуаин грубо сфолил против Бенатиа, а затем поспорил с судьей. Две карточки за минуту оставили «Милан» в меньшинстве.

    Явно не такого матча от Гонсало ожидали болельщики. Сам он сильно психовал на соперников и судью.

    Матюиди проводил Игуаина красивым жестом.

    Игуаина поддержал и Криштиану Роналду. «Я счастлив, потому что обыгрывать «Милан» всегда очень сложно. Напряжение перешло на Игуаина, которого удалили за крик на судью. В слезах он полностью потерял контроль над собой. Я сказал ему успокоиться, потому что он рисковал получить еще более тяжелые санкции. Он не сделал много ужасного, а просто был раздражен проигранным матчем. Поэтому надеюсь, что Гонсало не будет наказан слишком жестко», – сказал Криштиану после матча.

    Очень правильная карикатура характеризует все.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36

      Suicide 13 ноября 2018, 01:30

      Как нежно Матьюди за ушком его поцеловал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 ноября 2018, 15:30

      Что-то почти все итальянские гранды получают красную в игре против Юве)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 ноября 2018, 12:22

      Да и забил бы пенальти, вообще разгром получился бы наверное... Так что абы да кабы все равно получилось что случилось...

      0
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 12 ноября 2018, 08:56

      Хотел наказать Юве но не получилось ну дальше нервы не выдержали

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 ноября 2018, 06:06

      игуаин уже не тот что был в реале

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 12 ноября 2018, 05:27

      даааааааааа

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 12 ноября 2018, 02:14

      Игуанин в Реале был крут!!! Непонтно за что Бензема там, не подыгрыш да, но в целом он и Рамос типа полезная древность в Реале........почему.........Анюков в Зените понятно а эти двеое, уровни несравнимы но по уровню игры.....

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