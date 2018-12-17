Почему «Милан» такое дно

«Милан» вылетел из Лиги Европы. С одной стороны, это удивительно. В группе с итальянцами были скромные «Бетис», «Олимпиакос» и неизвестный «Дюделанж». С другой стороны, «Милан» показал свой класс только с люксембургским ноунеймом. Во всех остальных матчах были либо натянутые победы, либо вялые ничьи, либо провалы, которые уже стали обыденностью.

Если вы думаете, что «Милан» вляпался в кризис только сейчас, то все забыли. Темные времена наступили с момента появления китайских владельцев. Последствия их работы влияют на клуб до сих пор.

Что было при китайцах

В апреле 2017-го Сильвио Берлускони попрощался с «Миланом». Он продал команду китайско-американскому холдингу «Rossoneri Sport Investment Lux», глава которого, китайский предприниматель Йонхонг Ли, сразу пообещал: это начало золотой эры.

Китайцы сходу пульнули на трансферы 200 млн евро, разочаровались в Монтелле, пригласили Гаттузо и влезли в огромные долги. Владелец Ли известен тем, что в 2015-м создал ряд фейковых компаний, через которых незаконно вывел из Китая порядка 1 млрд евро. В этот раз так ловко распоряжаться деньгами у него не получилось. Ли занял денег у американского инвестиционного фонда «Elliot», но не подумал, как их отдавать. В итоге вместо компенсации фонд получил «Милан» совершенно бесплатно. А вместе с ним – все проблемы.

Что не так с американцами

Американцы сразу обозначили свою позицию: вкладов, что были при китайцах, в первое время не будет. Более того, они намекали, что «Милан» на покупки получит не больше 50 млн евро. За счет продаж игроков эту сумму растянули до 74 миллионов (плюс доплаты за выкуп Борини, Калинича и аренду Игуаина).

Пару дней назад УЕФА наказал «Милан» за несоблюдение правил ФФП: клуб отдаст 12 миллионов евро от призовых, полученных за участие в ЛЕ-2018/19. Еще в ближайшие два сезона «Милан» будет включать в заявку на еврокубки не более 21 игрока. Кроме того, если в ближайшие два сезона «Милан» не выйдет в плюс, то будет наказан баном на участие в еврокубках в сезонах 2022/23 и 2023/24. Юристы команды подготовили документы на апелляцию. Но, по расчетам La Gazzetta dello Sport, шансов у «Милана» выиграть это разбирательство очень мало: санкции УЕФА достаточно адекватные.

В моменты, когда не хватает денег на качественные покупки, команды обычно укрепляются воспитанниками. «Милан» выбивается из этого случая. Единственный действительно яркий выпускник собственной академии, Доннарумма, сейчас играет очень плохо. А Гаттузо формирует состав из кадров основы – пробиться туда юниорам почти нереально.

Американцы получили игрушку, но так и не поняли, как с ней играть. «Elliot» не предложил плана по выходу из этого кризиса, поэтому болельщики с недоверием смотрят на фонд. Американцы просто подстраиваются под ситуацию, не пытаясь ничего изменить. Пассивная тактика ни к чему хорошему «Милан» не приводит – эту теорию уже и так доказал провалал Йонхона Ли.

Что не так с игрой

Поражение от «Олимпиакоса» в группе Лиги Европы – идеальный показатель, насколько в «Милане» все плохо. Обеим командам нужна была только победа. Но итальянцы не атаковали, мало били в створ, а иногда даже не могли отдать две-три передачи подряд.

Регресс «Милана» в этом сезоне на цифрах:

Точность передач снизилась с 76% до 65%.

В прошлом сезоне эффективность замен (вышедший на замену оценивается по голу или голевой передаче) составляла 25,2%, в этом – 7,3%.

Стало меньше ударов. В Серии А «Милан» за 45 минут игрового времени бил по воротам 6,3 раза, теперь – 4,76.

Гаттузо окончательно потерялся. Тактика при нем абсолютно хаотична. Соперники выходят против «Милана» и знают, через кого пойдет игра – через Сусо. Просто потому, что другого пути Гаттузо не видит.

При этом тренере не раскрылся Игуаин – GdS пишет, что «Милан» откажется от выкупа и вернет его «Юве» уже зимой. Есть слухи, что у Гаттузо проблемы с некоторыми лидерами. Кроме того, вероятно, зимой или следующим летом «Милану», чтобы соблюсти правила ФФП, придется продать одного из ключевых игроков (Доннарумма, Сусо, Бонавентура, Романьоли). Если она лишится хотя бы одного из этих звеньев, все станет еще печальнее.

Что делать

Сильвио Берлускони искренне любил «Милан» и хотел прогресса. Китайские и американские бизнесмены превратили клуб в свой пассивный актив. Во-первых, они практически не получают с него доходов. Во-вторых, не видно никакого развития.

Клуб выйдет из кризиса только, когда руководство разберется с планом действий. В первую очередь нужно решать проблемы, связанные с ФФП. Далее – думать о новом тренере. Очевидно, что Гаттузо не справляется. Если что, на рынке до сих пор свободен Антонио Конте.

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