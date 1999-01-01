Пентек точно крут или скоро сдуется? Вопрос сложнее, чем кажется

Много голов не всегда отвечают на все.

Вспомните: зимний трансфер Кшиштофа Пентека в «Милан» сначала восприняли скептично. Все-таки клуб заплатил за поляка 35 миллионов евро − и сразу целиком, без тестовой аренды и включения в сделку других игроков.

Аргументы критики были такими:

Пентек не подходит под модель игры «Милана. За «Дженоа» он забивал слишком много неочевидных голов – ему часто везло. Если у одного из лучших форвардов планеты Игуаина не получилось в «Милане», что на его месте сделает 23-летний паренек из середняка Серии А? Поляк провел в топ-лиге всего полгода и неизвестно, как он проявит себя на дистанции.

Пентек дерзко ответил на скепсис: в первых девяти играх за новый клуб забил восемь голов. Конечно, он поймал кураж, и сейчас его очень тяжело остановить. Отсюда сумасшедшая реализация и самоотдача. Но даже учитывая везение, Пентек уже доказал, что у него есть задатки топ-форварда.

Его плюсы уже всем хорошо известны. Он элитно двигается в штрафной и цепляется за мячи. Умеет самостоятельно создавать опасные ситуации, хорошо чувствует партнеров и органику атак. Неплохо играет спиной к чужим воротам, для нападающего дает большой беговой объем и монструозно реализует моменты. В целом его стиль очень привлекателен.

Важно, что с приходом в «Милан» Пентек дал команде не только голы. С ним миланцы стали более сбалансированы в атаке. В первой половине чемпионата команда сильно зависела от Сусо − особенно когда Игуаин перестал забивать. До января «Милан» забил 26 голов − Сусо поучаствовал в 11-ти из них. В атаке у миланцев наблюдался крен на правую бровку (позиция Сусо). Даже сейчас «Милан» до сих пор третий в Серии А по проценту владения на правом фланге (42%). Когда команда имеет всего одну опцию в атаке, соперники подстраиваются под нее и нейтрализуют. Цифры это хорошо подтверждают – с ноября по январь, когда все приспособились к фишке миланцев, Сусо отметился лишь одним голевым действием.

Появление Пентека и Пакеты внесло небольшую стилистическую корректировку. В матчах, где они выходили в старте, «Милан» чаще доводил мяч до атаки через центр и левый фланг. Это разгрузило Сусо от опеки соперников и помогло раскрыться Чалханоглу – с февраля у него уже четыре голевых паса плюс гол.

Посмотрите, как двигается Пентек на примере тепловой карты и меток касаний мяча в матче с «Кьево» (где он забил):

Аргументы о том, что Кшиштоф не подходит под систему «Милана», пока что разбиваются. В «Дженоа» ему сильно помогал второй нападающий (Куаме), создавая для него моменты, стягивая на себя внимание и открывая свободное пространство. «Милан» Гаттузо играет строго по схеме 4-3-3, где центральный нападающий более одинок. Пока Пентек справляется в новой для себя роли. Кшиштофу помогает одно из его лучших умений – выигрывать единоборства у защитников и при этом оставлять мяч у себя в ногах.

Никто не забыл, что у Игуаина тоже был впечатляющий старт в Милане: в первые два месяца он забил шесть мячей. А когда у команды начались проблемы – аргентинец психологически надломился. Может ли то же самое случиться с новым форвардом «Милана»? Легко. Тем более Пентек пока не доказал, что может показывать уровень, когда соперников надо взламывать в позиционных атаках. Все свои голы за «Милан» он забил из пределов штрафной. Больше половины голов были забиты после грубых ошибок соперника.

Со временем к поляку привыкнут. Соперники станут более бдительными. И тогда ему понадобится искать пространство и комбинировать с партнерами вне штрафной. А его пасовые навыки пока под большим сомнением. Пентек чем-то напоминает Икарди – короля штрафной соперника, но очень слабого распасовщика и игрока за пределами зоны. Подтверждение: за эти месяцы в Италии Пентек отдал всего одну голевую передачу.

Сейчас у Пентека 27 голов в 31 матче в Италии. Безусловно, это шикарные цифры для 23-летнего парня, проводящего первый сезон в Европе. И в его игровых способностях сомнений все меньше. Осталось только узнать, какой Пентек человек. Что у него с психологией и характером? Это можно будет понять только на дистанции. Как поляк проявит себя, когда спадет кураж? Когда у команды начнется кризис? Когда под него начнут подстраиваться и перекрывать? Когда он получит первую травму?

Возможно, все это мы проверим совсем скоро. Последний матч «Милана» на данный момент − поражение от «Интера» 2:3. Пентек не забил, ударил по воротам лишь раз и сделал всего 17 касаний мяча. И это был пока самый важный матч клуба после его перехода.