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  • Медведев – о Кузяеве и Венделе: «Дождитесь окончания дня, все узнаете»

Медведев – о Кузяеве и Венделе: «Дождитесь окончания дня, все узнаете»

6 октября 2020, 11:58
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с трансферами клуба из Санкт-Петербурга.

Ригони действительно переезжает в Испанию, но не на условиях аренды, а на условиях полноценного перехода. Про «Сочи» надо спрашивать у него. Насколько я знаю, ему были предложены хорошие условия. И его одноклубники зенитовские хорошо играют — и Нобоа, и Маммана. Причина, наверное, в том, что «Эльче» вернулся в Ла лигу — аргентинский владелец, хочет видеть своих соотечественников.

– «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

– Конкуренция – всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил – особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники – прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство.

– На какой стадии переговоры с Венделом? Когда его объявят?

– На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берем игроков, то ждем их выступления в Лиги чемпионов.

Кузяев остался в «Зените»?

– Все новости ждите сегодня.

– Какие трансферы еще можно ожидать?

– Дождитесь окончания дня, все узнаете.

  • «Зенит» заплатит за Вендела 20 миллионов евро.
  • Кузяев не договорился с «Локомотивом» и близок к возвращению в «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Ригони Эмилиано Вендел Медведев Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1601974863
Ещё не вечер. Хотя от любопытства никто и не трепещет.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601975855
Ну ждём А так Ригони толко удачи
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portero
1601977190
Неуж-то эпопея Кузи закончилась???
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Lenin26
1601981804
По Кузяеву буду рад если всё таки останется,но хочется нежданчика типа как Драгслер или Родриго де Пауль ,Вендел ноунейм потому не в счёт,да и все уже об этом знаем)
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Spartak Piter
1601991382
А чего Кузяев то? Новичком ему пригрозили или химикаты налить в озеро у дачи)))) Либо сказали что ему лично пенсинный возраст поднимут, а может налоги))) Что еще можно ждать от дырявых СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе)
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