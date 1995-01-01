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    Медведев – о Кузяеве и Венделе: «Дождитесь окончания дня, все узнаете»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с трансферами клуба из Санкт-Петербурга.

    Ригони действительно переезжает в Испанию, но не на условиях аренды, а на условиях полноценного перехода. Про «Сочи» надо спрашивать у него. Насколько я знаю, ему были предложены хорошие условия. И его одноклубники зенитовские хорошо играют — и Нобоа, и Маммана. Причина, наверное, в том, что «Эльче» вернулся в Ла лигу — аргентинский владелец, хочет видеть своих соотечественников.

    – «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

    – Конкуренция – всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил – особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники – прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство.

    – На какой стадии переговоры с Венделом? Когда его объявят?

    – На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берем игроков, то ждем их выступления в Лиги чемпионов.

    Кузяев остался в «Зените»?

    – Все новости ждите сегодня.

    – Какие трансферы еще можно ожидать?

    – Дождитесь окончания дня, все узнаете.

    • «Зенит» заплатит за Вендела 20 миллионов евро.
    • Кузяев не договорился с «Локомотивом» и близок к возвращению в «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1306

      Lenin26 35 минут назад

      По Кузяеву буду рад если всё таки останется,но хочется нежданчика типа как Драгслер или Родриго де Пауль ,Вендел ноунейм потому не в счёт,да и все уже об этом знают)

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      Рейтинг: +42217

      portero 1 час назад

      Неуж-то эпопея Кузи закончилась???

      1
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      Рейтинг: +3573

      polt > portero 4 минуты назад

      Это не эпопея, а чисто папины "урвать побольше" заморочки.

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      Рейтинг: +591

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 часа назад

      Ну ждём
      А так Ригони толко удачи

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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ещё не вечер. Хотя от любопытства никто и не трепещет.

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