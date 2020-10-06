Медведев – о Кузяеве и Венделе: «Дождитесь окончания дня, все узнаете»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с трансферами клуба из Санкт-Петербурга.

– Ригони действительно переезжает в Испанию, но не на условиях аренды, а на условиях полноценного перехода. Про «Сочи» надо спрашивать у него. Насколько я знаю, ему были предложены хорошие условия. И его одноклубники зенитовские хорошо играют — и Нобоа, и Маммана. Причина, наверное, в том, что «Эльче» вернулся в Ла лигу — аргентинский владелец, хочет видеть своих соотечественников.

– «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

– Конкуренция – всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил – особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники – прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство.

– На какой стадии переговоры с Венделом? Когда его объявят?

– На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берем игроков, то ждем их выступления в Лиги чемпионов.

– Кузяев остался в «Зените»?

– Все новости ждите сегодня.

– Какие трансферы еще можно ожидать?

– Дождитесь окончания дня, все узнаете.