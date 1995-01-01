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    Вендел из «Спортинга» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов

    Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в России.

    Как пишет журналист Николо Скира, 23-летний бразилец близок к переходу в «Зенит».

    Клубы уже согласовали сумму трансфера – 20 миллионов евро. В понедельник Вендел пройдет медосмотр в петербургской команде, а затем подпишет пятилетний контракт.

    • В декабре 2019-го Венделом интересовался ЦСКА.
    • Игрок выступает на позиции центрального полузащитника.
    • Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии29
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      Рейтинг: +433

      Rabinovi_ch 1 час назад

      "Вендел из «Бенфики»"
      "Полузащитник «Спортинга» Вендел"

      Вы там определитесь уже, откуда он.

      1
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      Рейтинг: +8834

      ilichkadr > Rabinovi_ch 5 минут назад

      Из Бразилии.

      0
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      Рейтинг: +1568

      PAREVG. 1 час назад

      Руководство Зенита совсем забило на болельщиков, и все последние покупки - очень загорелых игроков...
      А болельщики Зенита, снова займутся самообманом, и будут говорить что он не мартыхай, а латинос. Хотя расовая принадлежность от гражданства не зависит.

      0
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      Рейтинг: +8834

      ilichkadr > PAREVG. 1 час назад

      мартыхай это что?

      1
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      Рейтинг: +165

      Константинн > PAREVG. 7 минут назад

      Вам же похер, главное что бы победы были. На лояльность со стороны судей и некоторых команд вы же не обращаете уже внимания и к этому привыкнете.

      0
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      Рейтинг: +29

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Так от куда он? Бенфика, спортинг? Мож Реал а?

      1
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      Рейтинг: +11549

      Garrincha58 2 часа назад

      а куда денут Ригони???

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      Рейтинг: +8772

      alarm > Garrincha58 2 часа назад

      продажа/аренда/сочи. нам он всё равно не сильно нужен, если хотим усиление под лч.

      1
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      Рейтинг: +11549

      Garrincha58 2 часа назад

      было бы здорово, если это опорник то возможно продадут Барриоса а может с учётом нехватки цз то Барриоса можео временно использовать в защите короче с приходом Вендела вариативность повысится и неплохо было бы Эрреру подписать но согласится ли он

      0
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      Рейтинг: +1263

      Джой > Garrincha58 1 час назад

      На сколько я понимаю, мы можем позволить только одного легионера подписать и то пожертвовав одним из имеющихся. (Скорей всего это будет Ригони,если Азмуна не купят,но его перед ЛЧ врятли продадут)
      А 9 легионера мы на сезон в РПЛ заявить не сможем. Поэтому при покупке Вендела, позиция ЦАП открывается для паспортистов,либо вовсе не используется пока Дзюба в атаке.

      0
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      Рейтинг: +980

      ZENIT-59 > Garrincha58 1 час назад

      Полузащитник покупается для усиления полузащиты не вместо Бариоса ,а в помощь центрбеку под лигу чемпионов В аренду уйдёт Ригони. Неплохое усиление команды и добавление к играющим полузащитникам.

      0
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      Рейтинг: +3357

      Cleaner 2 часа назад

      В Питере будет Вандал. Или ВанДамм. РПЛ уже трепещит!

      0
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      Рейтинг: +2353

      Semenycch 2 часа назад

      Полный бред! Зениту крайне необходим ярко выраженный атакующий центральный полузащитник, плеймейкер, разгонятель атак, а типа опорников в Зените более чем предостаточно.

      0
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      Рейтинг: +3943

      Давид59 > Semenycch 7 минут назад

      Как раз не бред. Он, похоже и должен разгонять атаки. Посмотри здесь: https://bobsoccer.ru/user/25998/blog/?item=560386

      0
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      Рейтинг: +2585

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Оздоев выбирает теплое место на лавке, а Ригони пакует чемоданы?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +567

      qawzsexdr 2 часа назад

      Летять утки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3568

      polt 2 часа назад

      Да неужели Зенит( команда практикующая приобретение футбольных пенсионеров) покупает молодого игрока???

      -2
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      Рейтинг: +66

      SorenSirk > polt 2 часа назад

      Барриос? Ригони? Паредес? Дриусси? Дуглас?

      3
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      Рейтинг: +1121

      Nevsky_RU > SorenSirk 29 минут назад

      Азмун, Маммана))
      Шкртел, Лумб, Джорджевич, Ли Хо и еще +100500 молодняка разного уровня качества))

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