Вендел из «Спортинга» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов

Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в России.

Как пишет журналист Николо Скира, 23-летний бразилец близок к переходу в «Зенит».

Клубы уже согласовали сумму трансфера – 20 миллионов евро. В понедельник Вендел пройдет медосмотр в петербургской команде, а затем подпишет пятилетний контракт.