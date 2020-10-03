Вендел из «Спортинга» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов

Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в России.
Как пишет журналист Николо Скира, 23-летний бразилец близок к переходу в «Зенит».
Клубы уже согласовали сумму трансфера – 20 миллионов евро. В понедельник Вендел пройдет медосмотр в петербургской команде, а затем подпишет пятилетний контракт.
- В декабре 2019-го Венделом интересовался ЦСКА.
- Игрок выступает на позиции центрального полузащитника.
- Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2023 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры