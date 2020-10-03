Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вендел из «Спортинга» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов

Вендел из «Спортинга» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов

3 октября 2020, 09:26
34

Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в России.

Как пишет журналист Николо Скира, 23-летний бразилец близок к переходу в «Зенит».

Клубы уже согласовали сумму трансфера – 20 миллионов евро. В понедельник Вендел пройдет медосмотр в петербургской команде, а затем подпишет пятилетний контракт.

  • В декабре 2019-го Венделом интересовался ЦСКА.
  • Игрок выступает на позиции центрального полузащитника.
  • Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2023 года.

Источник: Твиттер Николо Скиры
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг Зенит Вендел
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1601707201
"Вендел из «Бенфики» близок к переходу в «Зенит» за 20 миллионов" При этом "Полузащитник «Спортинга» Вендел может продолжить карьеру в России." Вы уж определитесь... Все-таки из Бенфики в Зенит переходили Халк и Витсель, а Вендел игрок Спортинга.
Ответить
polt
1601710612
Да неужели Зенит( команда практикующая приобретение футбольных пенсионеров) покупает молодого игрока???
Ответить
qawzsexdr
1601711423
Летять утки
Ответить
Ганнибал Лектор
1601711548
Оздоев выбирает теплое место на лавке, а Ригони пакует чемоданы?
Ответить
Garrincha58
1601712844
было бы здорово, если это опорник то возможно продадут Барриоса а может с учётом нехватки цз то Барриоса можео временно использовать в защите короче с приходом Вендела вариативность повысится и неплохо было бы Эрреру подписать но согласится ли он
Ответить
Garrincha58
1601713473
а куда денут Ригони???
Ответить
BlackMurderDeco
1601713756
Так от куда он? Бенфика, спортинг? Мож Реал а?
Ответить
PAREVG.
1601714719
Руководство Зенита совсем забило на болельщиков, и все последние покупки - очень загорелых игроков... А болельщики Зенита, снова займутся самообманом, и будут говорить что он не мартыхай, а латинос. Хотя расовая принадлежность от гражданства не зависит.
Ответить
Rabinovi_ch
1601715491
"Вендел из «Бенфики»" "Полузащитник «Спортинга» Вендел" Вы там определитесь уже, откуда он.
Ответить
Рубинище
1601722644
Всегда интересно посмотреть, что за игроки за 20мил+ к нам приезжают. Аздоева я так понимаю на лавку садят-давно пора. игрок не ЛЧ. Ригони всё значит теперь-на выход.
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+