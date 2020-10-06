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    «Зенит» объявил о полноценной продаже Ригони в «Эльче». Испанцы говорили об аренде

    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о полноценном переходе аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в «Эльче».

    В свою очередь, испанский клуб говорил об арендном соглашении на один сезон.

    • Контракт Ригони с «Зенитом» истекает летом 2021 года.
    • Хавбек провел 62 матча, забил 12 голов и сделал девять ассистов.
    • Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +495

      Fju-2 5 минут назад

      А мог бы за Сочи пылить)

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      Рейтинг: +3961

      Давид59 1 час назад

      Комичная ситуация. Одни говорят, что продали, другие - что одолжили. Этот Ригони как фальшивая монета. Никак не сбагрить

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      Рейтинг: +9946

      DeStar 1 час назад

      блин ну конечно выбор так себе... эльче это все-таки не серьёзно

      0
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      Рейтинг: +42217

      portero 1 час назад

      Может выдывать хорошие игры, но чаще спит на бровке.....

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      Рейтинг: +341

      vla4839 2 часа назад

      Наконец-то Ригони нашёл себе команду.Хороший игрок.Если бы не лимит в РПЛ,то играл бы в Зените дальше.Удачи в карьере!!!

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