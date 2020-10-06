«Зенит» объявил о полноценной продаже Ригони в «Эльче». Испанцы говорили об аренде

А мог бы за Сочи пылить)
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о полноценном переходе аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в «Эльче».
В свою очередь, испанский клуб говорил об арендном соглашении на один сезон.
- Контракт Ригони с «Зенитом» истекает летом 2021 года.
- Хавбек провел 62 матча, забил 12 голов и сделал девять ассистов.
- Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 4,5 миллиона евро.
Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Эльче».Все детали: https://t.co/tJpuKEnNAo pic.twitter.com/G6IsZoXa7h— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 6, 2020