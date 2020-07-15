Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не будет играть за клуб в следующем сезоне, пишет Metaratings.
В летнее трансферное окно петербуржцы либо отдадут Ригони в аренду, либо продадут футболиста. Это связано с новым лимитом легионеров в РПЛ, согласно которому со следующего сезона в заявке команды может быть не более восьми иностранцев.
Контракт аргентинца с «Зенитом» заканчивается летом 2021 года.
- Ригони в этом сезоне забил за питерцев два мяча и сделал три ассиста в 22 матчах.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
Источник: Metaratings
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