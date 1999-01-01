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    Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не будет играть за клуб в следующем сезоне, пишет Metaratings.

    В летнее трансферное окно петербуржцы либо отдадут Ригони в аренду, либо продадут футболиста. Это связано с новым лимитом легионеров в РПЛ, согласно которому со следующего сезона в заявке команды может быть не более восьми иностранцев.

    Контракт аргентинца с «Зенитом» заканчивается летом 2021 года.

    • Ригони в этом сезоне забил за питерцев два мяча и сделал три ассиста в 22 матчах.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +849

      _Marqella_ 3 минуты назад

      Жаль, мне он нравился, хороший игрок...

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      Рейтинг: +6399

      paracetamol 16 минут назад

      Жалко Ригони терять. Бюрократы-бестолочи каждый раз хрень какую-=нибудь выдумают!

      0
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      Рейтинг: +40238

      portero 21 минуту назад

      Это же Манчини толпу аргов приволок, до сих пор распихать не могут, Паредеса только втюхали удачно, остальные деньги только получают.
      Дриусси еще хорошо работает, но Семак его не использует на полную.

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      Рейтинг: +10589

      Garrincha58 38 минут назад

      никак не могут избавиться от наследства предыдущих функционеров

      2
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      Рейтинг: +952

      Semenycch 47 минут назад

      Это типа новость? Ригони, Маммана и почти наверняка Дриусси покинут Зенит этим летом.

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      Рейтинг: +1799

      Ганнибал Лектор > Semenycch 41 минуту назад

      По Маммане еще вопрос открыт. Это классный ЦЗ. Если б не был стеклянным, то уже в Барселоне бы играл

      0
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      Рейтинг: +1295

      acor94 57 минут назад

      Логичное решение, плюс от Хернани надо избавляться. А если ещё и Ловрен придёт, то и Ивановича с Мамманой. (5 из 8 мест занимают цз!)

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      Рейтинг: +4073

      alarm 59 минут назад

      это давно известно, как бы

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