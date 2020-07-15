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Metaratings: Ригони покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров

15 июля 2020, 16:31
11

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не будет играть за клуб в следующем сезоне, пишет Metaratings.

В летнее трансферное окно петербуржцы либо отдадут Ригони в аренду, либо продадут футболиста. Это связано с новым лимитом легионеров в РПЛ, согласно которому со следующего сезона в заявке команды может быть не более восьми иностранцев.

Контракт аргентинца с «Зенитом» заканчивается летом 2021 года.

  • Ригони в этом сезоне забил за питерцев два мяча и сделал три ассиста в 22 матчах.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (11)
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acor94
1594820259
Логичное решение, плюс от Хернани надо избавляться. А если ещё и Ловрен придёт, то и Ивановича с Мамманой. (5 из 8 мест занимают цз!)
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Garrincha58
1594821447
никак не могут избавиться от наследства предыдущих функционеров
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portero
1594822420
Это же Манчини толпу аргов приволок, до сих пор распихать не могут, Паредеса только втюхали удачно, остальные деньги только получают. Дриусси еще хорошо работает, но Семак его не использует на полную.
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paracetamol
1594822726
Жалко Ригони терять. Бюрократы-бестолочи каждый раз хрень какую-=нибудь выдумают!
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_Marqella_
1594823488
Жаль, мне он нравился, хороший игрок...
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Давид59
1594824716
При старом лимите может дали бы ему ещё шанс. Но сейчас просто "хорошего" спровадят. Нужны качественные леги
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Рубинище
1594827907
В аренду его к нам. играть будет безвылазно..на трансфер наверно не наскребут
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paracetamol
1594828940
Надо сдать его в аренду в приличный клуб, что в ЛЕ пробьется (не морковский). Пусть играет, а там видно будет.
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Hektor 84
1594959570
В фарм клуп Сочи в аренду уйдет
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