Медведев – о возвращении Ригони из аренды в «Сампдории»: «Сейчас мяч на стороне итальянцев»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным возвращением из аренды в «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони.
«По арендному соглашению у обоих клубов есть определенные права и обязанности. Сейчас мяч на стороне итальянцев. Они будут принимать решение по Ригони», – сказал Медведев.
- «Сампдория» арендовала Ригони 2 сентября 2019 года.
- У генуэзского клуба есть опция выкупа аргентинца.
- 26-летний хавбек сыграл 10 матчей в составе «Сампдории» и сделал одну голевую передачу.
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Источник: «Р-Спорт»