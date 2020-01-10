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    Медведев – о возвращении Ригони из аренды в «Сампдории»: «Сейчас мяч на стороне итальянцев»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным возвращением из аренды в «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони.

    «По арендному соглашению у обоих клубов есть определенные права и обязанности. Сейчас мяч на стороне итальянцев. Они будут принимать решение по Ригони», – сказал Медведев.

    • «Сампдория» арендовала Ригони 2 сентября 2019 года.
    • У генуэзского клуба есть опция выкупа аргентинца.
    • 26-летний хавбек сыграл 10 матчей в составе «Сампдории» и сделал одну голевую передачу.

    Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

    Источник: «Р-Спорт»

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