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  • Медведев – о возвращении Ригони из аренды в «Сампдории»: «Сейчас мяч на стороне итальянцев»

Медведев – о возвращении Ригони из аренды в «Сампдории»: «Сейчас мяч на стороне итальянцев»

10 января 2020, 21:38
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным возвращением из аренды в «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони.

«По арендному соглашению у обоих клубов есть определенные права и обязанности. Сейчас мяч на стороне итальянцев. Они будут принимать решение по Ригони», – сказал Медведев.

  • «Сампдория» арендовала Ригони 2 сентября 2019 года.
  • У генуэзского клуба есть опция выкупа аргентинца.
  • 26-летний хавбек сыграл 10 матчей в составе «Сампдории» и сделал одну голевую передачу.

Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сампдория Ригони Эмилиано Медведев Александр
Комментарии (3)
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серега кашин
1578683027
врядли они его выкупят
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Hektor 84
1578685049
Эта звезда даже сампдории не нужна. Позор аларму
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Давид59
1578686288
Похоже, они обязаны были выкупить. Теперь вернут и неустойку заплатят.
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