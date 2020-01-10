Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что вингер Малком посетил врачей, которые делали ему операцию, чтобы получить от них разрешение тренироваться на сборах.

«Малком приезжал вчера в Турку к хирургам, которые делали ему операцию, чтобы на основе свежей МРТ они могли дать ему разрешение на работу на сборах. Сейчас мы ждем официального заключения врачей», – сказал Медведев.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.

С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.

Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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