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    Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что вингер Малком посетил врачей, которые делали ему операцию, чтобы получить от них разрешение тренироваться на сборах.

    «Малком приезжал вчера в Турку к хирургам, которые делали ему операцию, чтобы на основе свежей МРТ они могли дать ему разрешение на работу на сборах. Сейчас мы ждем официального заключения врачей», – сказал Медведев.

    • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
    • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    «Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      vmonomah17 18 минут назад

      Пора его в Китай продавать, пока еще за него могут заплатить достойные деньги, как за бывшего игрока Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +6918

      батог 32 минуты назад

      Ну-ну !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8025

      parevg 33 минуты назад

      Потренируется, сыграет 2 - 3 игры, рецидив, и снова отпуск на пол года.
      Газпром - мечты уже сбылись...

      0
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      Рейтинг: +323

      ZENIT****** 43 минуты назад

      Отдохнул то уже ого-го!Сил набрался,жирок нагулял.

      0
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      Рейтинг: +36601

      portero 1 час назад

      Хе..... пора бы уже

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1428

      Давид59 1 час назад

      Ждём - не дождёмся! Заждались ! Пора уже!

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