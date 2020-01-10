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  • Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

Медведев: «Ждем официального заключения врачей по Малкому»

10 января 2020, 17:22
8

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что вингер Малком посетил врачей, которые делали ему операцию, чтобы получить от них разрешение тренироваться на сборах.

«Малком приезжал вчера в Турку к хирургам, которые делали ему операцию, чтобы на основе свежей МРТ они могли дать ему разрешение на работу на сборах. Сейчас мы ждем официального заключения врачей», – сказал Медведев.

  • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
  • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

«Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (8)
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Давид59
1578666744
Ждём - не дождёмся! Заждались ! Пора уже!
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portero
1578666927
Хе..... пора бы уже
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батог
1578668864
Ну-ну !!!
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vmonomah17
1578669683
Пора его в Китай продавать, пока еще за него могут заплатить достойные деньги, как за бывшего игрока Барселоны.
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LAY394
1578672754
почти пол года не играет, значит травма серьезней чем говорят
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3a zenit
1578673148
можно-ли ниге толкать дурь на районе?
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Fan Loko mik
1578732245
"повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра" до сих пор не могу понять, что за набор слов????? Кто то может объяснить из сведущих, что это за БОЛЕСТЬ???? И главное - причина заболевания КАКОВА???? Может это заразно????
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zigbert
1578925500
Видимо уже разрешили. Отправился с Зенитом.
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