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    «Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина

    «Зенит» в твиттере опубликовал видео с тренировками форвардов Малкома и Александра Кокорина в тренажерном зале.

    «Кокорин и Малком уже начали подготовку к продолжению сезона. До начала первых «Газпром» – тренировочных сборов осталась одна неделя!» –говорится в сообщении.

    • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
    • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.

    Источник: твиттер «Зенита»

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