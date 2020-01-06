«Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина

«Зенит» в твиттере опубликовал видео с тренировками форвардов Малкома и Александра Кокорина в тренажерном зале.

«Кокорин и Малком уже начали подготовку к продолжению сезона. До начала первых «Газпром» – тренировочных сборов осталась одна неделя!» –говорится в сообщении.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.

С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.

Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.