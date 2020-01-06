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  • «Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина

«Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина

6 января 2020, 14:26
12

«Зенит» в твиттере опубликовал видео с тренировками форвардов Малкома и Александра Кокорина в тренажерном зале.

«Кокорин и Малком уже начали подготовку к продолжению сезона. До начала первых «Газпром» – тренировочных сборов осталась одна неделя!» –говорится в сообщении.

  • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
  • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Малком
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1578313585
Ждем в официальных матчах, годы и яркий, атакующий футбол!
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RJM555
1578318276
Хочется чтобы Кокорин заиграл.......футболист то очень толковый!!!
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kolyma999
1578323487
Кокоша то до срока в ворота с двух метров через раз попадал,а сейчас....
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dimag
1578323892
Да там уже все давно ясно - газа хватит на ойропу, ну а остальные в опу.
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