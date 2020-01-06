«Уже начали подготовку к продолжению сезона». «Зенит» показал видео с тренировками Малкома и Кокорина

«Зенит» в твиттере опубликовал видео с тренировками форвардов Малкома и Александра Кокорина в тренажерном зале.
«Кокорин и Малком уже начали подготовку к продолжению сезона. До начала первых «Газпром» – тренировочных сборов осталась одна неделя!» –говорится в сообщении.
- Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
- С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
- Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.
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Источник: твиттер «Зенита»