«Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони не вернется досрочно в «Зенит». Генуэзцы хотели прервать аренду зимой, но россияне ответили отказом, информирует ITASportPress.
Аргентинцем недоволен главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери, который возглавил находившийся в зоне вылета клуб по ходу сезона.
- В текущем сезоне Ригони провел девять матчей, сделал результативный пас.
- Летом «Сампдория» обязана выкупить аргентинца.
- В 2017 году «Зенит» заплатил за Ригони 9 миллионов евро.
Источник: ITASportPress
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