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    «Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком

    Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони не вернется досрочно в «Зенит». Генуэзцы хотели прервать аренду зимой, но россияне ответили отказом, информирует ITASportPress.

    Аргентинцем недоволен главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери, который возглавил находившийся в зоне вылета клуб по ходу сезона.

    • В текущем сезоне Ригони провел девять матчей, сделал результативный пас.
    • Летом «Сампдория» обязана выкупить аргентинца.
    • В 2017 году «Зенит» заплатил за Ригони 9 миллионов евро.

    Источник: ITASportPress

    Итальянское спортивное онлайн-издание, базируется в Катании. Аудитория в твиттере - более двух тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      Сергей Каспийский 51 минуту назад

      Чемпионат Италии - 16 место Сампдория (в 19 играх - забито 19 мячей и набрано 19 очков)
      Для РИГОНИ уникальная ситуация, стань лидером команды! А он - ленивый аргентинец!

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      Рейтинг: +6546

      mihail200606 54 минуты назад

      Набрали тогда аргентосов при манчини.. Теперь не знают куда деть их..

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