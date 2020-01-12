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  • «Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком

«Зенит» не позволил «Сампдории» досрочно вернуть Ригони из аренды. Раньери недоволен игроком

12 января 2020, 18:41
8

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони не вернется досрочно в «Зенит». Генуэзцы хотели прервать аренду зимой, но россияне ответили отказом, информирует ITASportPress.

Аргентинцем недоволен главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери, который возглавил находившийся в зоне вылета клуб по ходу сезона.

  • В текущем сезоне Ригони провел девять матчей, сделал результативный пас.
  • Летом «Сампдория» обязана выкупить аргентинца.
  • В 2017 году «Зенит» заплатил за Ригони 9 миллионов евро.

Источник: ITASportPress

Итальянское спортивное онлайн-издание, базируется в Катании. Аудитория в твиттере - более двух тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сампдория Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (8)
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mihail200606
1578849419
Набрали тогда аргентосов при манчини.. Теперь не знают куда деть их..
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Hektor 84
1578853514
Позор бомжам
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Давид59
1578857055
Фуууу! Этого сбагрили! Нелёгкая это работа! Теперь бы кому-нибудь Краневиттера спихнуть!
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portero
1578889603
Ригони прямо как наши подающие надежды, сыграл пару игр хорошо, получил контракт и всё , выходит стоит на бровке и спит стоя.
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