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    Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Самдорию» на правах аренды, близок к возвращению в питерский клуб.

    По информации Tuttomercatoweb, «Сампдория» согласовала с «Зенитом» досрочное возвращение игрока из аренды.

    • В этом сезоне Серии А Ригони провел восемь матчей, отдал один ассист.
    • Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2318

      erma 29 минут назад

      Наверное, хотят его вместо Кокорина в Сочи пристроить. А то Роттенберг уже завыл от тоски.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1295

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      ну правильно - своего бесплатного и талантливого загнобить, зарубежную бездарь притащить на его место и ныть про лимит. Тьфу!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4851

      paracetamol 1 час назад

      Ригони - не альтернатива Кокорину.

      0
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      Рейтинг: +823

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      А где коменты от болел зенита? Или вы на ветке Спартака!!)))

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