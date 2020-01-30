Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Самдорию» на правах аренды, близок к возвращению в питерский клуб.
По информации Tuttomercatoweb, «Сампдория» согласовала с «Зенитом» досрочное возвращение игрока из аренды.
- В этом сезоне Серии А Ригони провел восемь матчей, отдал один ассист.
- Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
Источник: Tuttomercatoweb
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