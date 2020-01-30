Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Самдорию» на правах аренды, близок к возвращению в питерский клуб.

По информации Tuttomercatoweb, «Сампдория» согласовала с «Зенитом» досрочное возвращение игрока из аренды.