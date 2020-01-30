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  • Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды

Tuttomercatoweb: «Зенит» согласился досрочно вернуть Ригони из аренды

30 января 2020, 18:36
6

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Самдорию» на правах аренды, близок к возвращению в питерский клуб.

По информации Tuttomercatoweb, «Сампдория» согласовала с «Зенитом» досрочное возвращение игрока из аренды.

  • В этом сезоне Серии А Ригони провел восемь матчей, отдал один ассист.
  • Контракт аргентинца с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

Источник: Tuttomercatoweb

Tuttomercatoweb – портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 100 тысяч.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сампдория Ригони Эмилиано
Комментарии (6)
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Frankfurt Am Main
1580400788
А где коменты от болел зенита? Или вы на ветке Спартака!!)))
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paracetamol
1580402175
Ригони - не альтернатива Кокорину.
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Ганнибал Лектор
1580403752
ну правильно - своего бесплатного и талантливого загнобить, зарубежную бездарь притащить на его место и ныть про лимит. Тьфу!
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erma
1580404306
Наверное, хотят его вместо Кокорина в Сочи пристроить. А то Роттенберг уже завыл от тоски.
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Hektor 84
1580415414
Легенда возвращается в бзенит. Ну всё Рпл трепещите. Ригони едет. Рвать будет всех!
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Fan Loko mik
1580627941
Усиление для сочи.
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