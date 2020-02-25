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  • Ригони: «Из-за лимита и прихода Малкома считал, что лучше уйти в аренду»

Ригони: «Из-за лимита и прихода Малкома считал, что лучше уйти в аренду»

25 февраля 2020, 12:28
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, почему ушел в аренду в «Сампдорию».

— Эмилиано, вы вернулись из аренды во второй раз. Как сами относитесь к этому?

— Спокойно. Считаю, что из каждой аренды возвращаюсь с багажом новых знаний и нового опыта — в тренировках, восстановлении, позиционировании себя на поле. Все это идет на пользу как мне, так и клубу. Я ощущаю себя довольно зрелым, сформировавшимся игроком. Мое физическое и футбольное состояние радуют меня, так что вперед смотрю с оптимизмом.

— В недавнем интервью вы рассказали, с какими мыслями покидали летом «Зенит». А с какими возвращались?

— Я уезжал с единственным желанием — играть в футбол, потому что видел, что здесь будет сложно получать игровую практику на моей позиции: из-за прихода Малкома, из-за лимита на легионеров. Поэтому считал, что лучшим решением будет найти себе место в другой команде, уйти в аренду. Но все вышло не так, как я ожидал, и, на самом деле, с каждым разом я все больше и больше ценю то, как «Зенит» относится ко мне и как поддерживает меня в подобных ситуациях. За это я очень благодарен клубу.

— Это тяжело психологически — уезжать и возвращаться?

— Да, потому что ты всегда принимаешь новый вызов в надежде, что все будет хорошо, но порой обстоятельства складываются не в твою пользу. В бытовом плане такая кочевая жизнь тоже не самая приятная — нужно перевезти семью, вещи, выбрать дом для жилья. Родным непросто дается все это, но спасибо им, что они всегда на моей стороне, всегда поддерживают меня.

Когда я перестал играть в «Сампдории», и не по моей вине, а по нефутбольным причинам, то начал думать о возвращении, о том, как меня примут обратно. И очень рад, что тренерский штаб «Зенита», как и весь клуб, с готовностью сделали это, — сказал Ригони.

  • Первую половину текущего сезона Ригони провел в аренде в «Сампдории».
  • За итальянский клуб он провел пять матчей в Серии А, отдал один ассист.
  • 1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сампдория Малком Ригони Эмилиано
Комментарии (2)
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Garrincha58
1582625842
что Малком что Ригони бестолковые и бесполезные игроки но для нашего ЧР они звёзды вот этим всё и сказано какой уровень ЧР
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Валерий1965
1582651890
Разумное решение, а лимит достал!
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