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«Чемпионат»: «Сочи» согласовал трансфер Ригони

3 октября 2020, 15:15
7

«Сочи» и «Зенит» договорились о переходе полузащитника Эмилиано Ригони.

По информации «Чемпионата», петербургский клуб согласился продать аргентинца после оформления трансфера Вендела из лиссабонского «Спортинга».

Впрочем, сам футболист еще не принял решение о своем будущем – он может отказаться от ухода, чтобы зимой уехать в Европу.

  • Ригони выступал за «Зенит» с августа 2017 года.
  • Хавбек провел 62 матча, забил 12 голов и сделал девять ассистов.
  • Сдавался в аренду «Аталанте» и «Сампдории».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1601731210
Как же я ору с того, что Зенит так очевидно сливает Сочи свой хлам, а ФИФА на это закрывает глаза))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601734373
Хороший игрок но ему Зенит не подходит
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Давид59
1601735646
Игрок неплохой, но умеет "раствориться". Зачем такой Зениту?
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Ганнибал Лектор
1601738144
Вот даже не сомневался в умении Зенита договориться насчёт неликвида
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_Marqella_
1601740794
Мне нравился Ригони когда он выходил на замену, когда играет весь матч незаметен..То, что игрок не плохой это однозначно, может усилить любую команду РПЛ..
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Dr.Metal
1601742191
Было бы удивительно, если бы не согласовали ) тут вроде как Зенит решил, Сочи исполнил )))
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Hektor 84
1601753764
Фарм клубу футболистов не надо покупать, синит обеспечит. Плюс хороший отмыв бабла. Только Ригони это зачем нужно? Переезжая в РПЛ верят ли рассчитывал на такой исход.
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