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    «Чемпионат»: «Сочи» согласовал трансфер Ригони

    «Сочи» и «Зенит» договорились о переходе полузащитника Эмилиано Ригони.

    По информации «Чемпионата», петербургский клуб согласился продать аргентинца после оформления трансфера Вендела из лиссабонского «Спортинга».

    Впрочем, сам футболист еще не принял решение о своем будущем – он может отказаться от ухода, чтобы зимой уехать в Европу.

    • Ригони выступал за «Зенит» с августа 2017 года.
    • Хавбек провел 62 матча, забил 12 голов и сделал девять ассистов.
    • Сдавался в аренду «Аталанте» и «Сампдории».

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    Источник: «Чемпионат»

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