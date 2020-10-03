«Чемпионат»: «Сочи» согласовал трансфер Ригони

«Сочи» и «Зенит» договорились о переходе полузащитника Эмилиано Ригони.

По информации «Чемпионата», петербургский клуб согласился продать аргентинца после оформления трансфера Вендела из лиссабонского «Спортинга».

Впрочем, сам футболист еще не принял решение о своем будущем – он может отказаться от ухода, чтобы зимой уехать в Европу.