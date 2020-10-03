Агент: «Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта»

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Спортинга» Вендела, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Зените».

«Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.