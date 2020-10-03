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    Агент: «Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта»

    Сезар Барбьери, агент полузащитника «Спортинга» Вендела, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Зените».

    «Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца 20 миллионов евро.

    • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
    • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1269

      Джой 54 минуты назад

      Поговаривают что Дриусси тоже на выход рассматривают.

      0
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      Рейтинг: +3902

      житель СПб 1 час назад

      27 лет; для полузащитника голы и передачи - вполне приемлимы. Стоимость большая ? - так Спартак по 30 млн покупает, и ничего. Главное - чтобы заиграл. Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +8852

      ilichkadr 1 час назад

      Откуда инфа, что ЦСКА отказался от него за 10 лямов год назад?

      0
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      Рейтинг: +3275

      InterMilLano1908 > ilichkadr 1 час назад

      ЦСКА 6 давал,просили 10,ЦСКА его года два вел

      1
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      Рейтинг: +1572

      petrucho-spb > InterMilLano1908 25 минут назад

      ЦСКА хотели взять в аренду его.

      0
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      Рейтинг: +129

      Shotlandets86 1 час назад

      Мдэээ... Немытые в селекцию не могут совершенно. ЦСКА отказался от него за 10 лямов год назад, а бомжей развели на +10 лямов сверху. При том, что этот парень даже толком ещë не показал себя в Португалии, тупо переплатили за наработки другого, куда более мудрого, клуба.)

      1
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      Рейтинг: -1177

      Голубая устрица > Shotlandets86 1 час назад

      На то они и бомжи что бы их разводили

      -1
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      Рейтинг: +178

      mikatv > Shotlandets86 23 минуты назад

      Ну слава Богу. Крупный специалист по селекции высказался. Смотрю малыш ты пристально за ним следил в португальском чемпе, в курсе как он себя показал... А что Медведев до тебя перед покупкой не дозвонился? У тебя как всегда : средств на вашем счете не достаточно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6439

      Сильвербой 2 часа назад

      Странный трансфер! Выброшенные деньги, он в атлетичном и атакующем чемпионате Португалии в одной из лучших ее команд, не заиграл, а у нас жопа совсем будет с ним!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Сильвербой 2 часа назад

      У нас забегает, никуда не денется. Любой бразилец мечтает играть за сборную.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1041

      Спартак гуно знают все > ilichkadr 2 часа назад

      Сборную России?
      =)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1208

      Валерий2705 > ilichkadr 2 часа назад

      Эрнани норм забегал) видимо единственный не хотел. Всё таки наша селекция оставляет желать лучшего, условный Шахтёр за эти деньги выдернул бы кого то добротного из Бразилии. Тут же за 20 миллионов кот в мешке, не заигравший в команде, которую клуб с таким бюджетом как у Зенита обязан обыгрывать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Не, за сборную Бразилии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Валерий2705 1 час назад

      Эрнани это нечто........Втюхали нам этого недофутболиста с подачи цыгана.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1269

      Джой > Валерий2705 57 минут назад

      Даже не сравнивай Эрнани.
      Из португалии я наблюдаю как раз за Спортингом. И очень много футболистов именно оттуда качественные.
      По стилю он сопоставим с тем же Де Паулем,только более оттянутый назад. Но ему всего лишь 23.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Не понимаю, зачем Зениту ЦП/ЦОП, если на этой позиции у них есть Барриус и Оздоев. Лучше б взяли Дракслера на ЦАП

      1
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      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Дорогой и старый. Перспектива -пенсия от Газпрома?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13226

      vladimir-7 > ilichkadr 2 часа назад

      На самом деле купили за 10 млн. евро и столько же
      по карманам растащили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Ну, не без этого, иначе это и не бизнес по-русски. Иногда карманная маржа может быть больше стоимости самого футболиста. У Валеры с Федуном это лихо получалось.

      0
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      Рейтинг: +463

      Хейтер Аларм > ilichkadr 1 час назад

      Всмысле старый? Когда это игрок в полные 27 лет стал считаться старым? А кто в таком случае Ловрен? Пенсионер?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Хейтер Аларм 1 час назад

      Ещё цена вопроса. Отдать 35 лямов чистоганом за 27-ми летнего или 20 лямов за 23-х летнего? Спартак уже купил чемпиона мира 2014 года.
      P.S. Что-то немцы у нас не приживаются.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1269

      Джой > ilichkadr 55 минут назад

      Немцы не приживаются это верно,а в Питере ему и не рады будут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Спартак гуно знают все 3 часа назад

      Что за раб немытый?
      Я о таком даже и не слышал!
      Ну ни чего, пемолюксом отмоем.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Так молодой же, ещё не успел засветиться. Как Малком, если бы не покупка Зенитом, то никто, окромя Барсы, о нём и не знал.

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      Рейтинг: +1041

      Спартак гуно знают все > ilichkadr 2 часа назад

      Нееееее, просто я раньше футболу уделял больше времени, патчи всех игроков знал.
      А сейчас много времени на семью.
      Все взрослеют.
      =)
      Но футбол люблю!

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      Рейтинг: +8852

      ilichkadr > Спартак гуно знают все 1 час назад

      И чё даже до покупки Зенитом Малкома знал? Я так тока когда озвучили покупку.

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