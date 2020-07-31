Ригони и Маммана близки к трансферу из «Зенита» в «Сочи»

По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергея Егорова, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вскоре пополнит «Сочи». По ходу прошлого сезона аргентинец вернулся в Россию из аренды в «Сампдорию».

Также отправиться в Сочи должен центральный защитник Эмануэль Маммана, который принадлежит «Зениту» с 2017 года.