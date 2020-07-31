Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ригони и Маммана близки к трансферу из «Зенита» в «Сочи»

31 июля 2020, 11:08
21

По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергея Егорова, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вскоре пополнит «Сочи». По ходу прошлого сезона аргентинец вернулся в Россию из аренды в «Сампдорию».

Также отправиться в Сочи должен центральный защитник Эмануэль Маммана, который принадлежит «Зениту» с 2017 года.

  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • Из «Зенита» игроки уходили в «Сочи» и по ходу прошлого сезона.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Маммана Эмануэль Ригони Эмилиано
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
n1hat
1596184073
Не понимаю, зачем они это делают?
Ответить
zenitforever2015
1596184877
Южному человеку - южное солнце !
Ответить
СвинкаСправедливости
1596185323
Ригони тут в Сампдории и Аталанте играл,а теперь его в Сочи пихают. Обидно должно быть.
Ответить
mdu86
1596185522
Это уже даже не смешно...
Ответить
paracetamol
1596185629
Хорошее укрепление для вРоттенберга.
Ответить
Рубинище
1596190095
Проблема Сочи в тренерском штабе-состав у них выше среднего. а игры нет.
Ответить
_Marqella_
1596192154
Жаль Ригони, отличный игрок, пригодился бы любой команде...Маммана тоже норм, но хрустальный, больше лечился в Зените чем играл...долбанный лимит...))
Ответить
Chehofff
1596194888
Ожидаемое действие. Увы, Маммана и Ригони не вписываются в лимит (8 легов на сезон). Хорошо, что есть фарм-клуб. Кстати, если отдают Мамману, значит "на карандаше" ЦЗ высокого уровня. Интрига!
Ответить
Вальдемар IV
1596200730
орунбург отказался их брать и вылетел, отключили газ
Ответить
Garrincha58
1596210169
самый тупой лимит что можно было придумать а для чего не понятно и самое смешное что теперь игроки СНГ не будут считаться легионерами но места русских будут занимать,а для чего лимит создавали? для сборной России и где здесь логика вот такие законы и везде ни логики ни разума ни смысла
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
19:50
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
6
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
29
Все новости
Все новости
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
29
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+