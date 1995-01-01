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    Ригони и Маммана близки к трансферу из «Зенита» в «Сочи»

    По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергея Егорова, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вскоре пополнит «Сочи». По ходу прошлого сезона аргентинец вернулся в Россию из аренды в «Сампдорию».

    Также отправиться в Сочи должен центральный защитник Эмануэль Маммана, который принадлежит «Зениту» с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии15
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      Рейтинг: +278

      Зентролль 11 минут назад

      Сочи прекрасная команда с отличным тренером. Не слабее свиней, коней и прочих бомжей...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6915

      paracetamol > Зентролль 3 минуты назад

      Кто повторяет, тот сам знаешь куда ныряет.

      0
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol 23 минуты назад

      Хорошее укрепление для вРоттенберга.

      0
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      Рейтинг: +3073

      mdu86 25 минут назад

      Это уже даже не смешно...

      2
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      Рейтинг: +1366

      СвинкаСправедливости 28 минут назад

      Ригони тут в Сампдории и Аталанте играл,а теперь его в Сочи пихают. Обидно должно быть.

      1
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol > СвинкаСправедливости 22 минуты назад

      Сочи прекрасная команда с отличным тренером. Не слабее свиней, коней и прочих животных!

      1
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      Рейтинг: +107

      "supermax one" > СвинкаСправедливости 10 минут назад

      видимо цена вопроса разная

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      Рейтинг: +503

      zenitforever2015 36 минут назад

      Южному человеку - южное солнце !

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      Рейтинг: +107

      "supermax one" 48 минут назад

      еще не закат карьеры а уже в сочи

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      Рейтинг: +221

      n1hat 49 минут назад

      Не понимаю, зачем они это делают?

      0
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      Рейтинг: +452

      GreyDM > n1hat 25 минут назад

      я думаю из-за лимита, а так считай в своём фарм-клубе ещё больше своих засланцев будет, которым будут говорить ,с кем в полную силу играть, а с кем особо стараться не надо. Ведь они по-любому в Сочах основными будут...

      0
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      Рейтинг: +2502

      Cleaner 58 минут назад

      И в контракте им пропишут запрет бить мячом в сторону ворот Зенита!

      4
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      Рейтинг: +230

      Фанат Рубина 59 минут назад

      ФФП не не слышали... За такое и зенит и сочи УЕФА должен оба клуба понизить в классе до ПФЛ и лишить еврокубков лет на 5

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      acor94 > Фанат Рубина 40 минут назад

      А в чем проблема? Клубы могут продавать и покупать игроков за любую сумму.

      1
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      Рейтинг: +332

      Vizual > Фанат Рубина 38 минут назад

      Да ничего не будет, мистер Жаба все утрясет, а нет так Миллер Шлюбку и СриДаром зашлет проверяющим

      0
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