Ригони и Маммана близки к трансферу из «Зенита» в «Сочи»

По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергея Егорова, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вскоре пополнит «Сочи». По ходу прошлого сезона аргентинец вернулся в Россию из аренды в «Сампдорию».
Также отправиться в Сочи должен центральный защитник Эмануэль Маммана, который принадлежит «Зениту» с 2017 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- Из «Зенита» игроки уходили в «Сочи» и по ходу прошлого сезона.
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова