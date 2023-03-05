Эмилиано Ригони - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Ригони
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Ригони
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 69'
|Остин
|1:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -69'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)