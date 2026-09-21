Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Эмилиано Ригони - статистика

Бельграно
4 февраля 1993 (33)
#24 | Нападающий
180 см
Аргентина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
2 : 1
21.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
13.09.2026
Бельграно
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Бельграно
1 : 1
05.09.2026
Уракан
1' - 90'
24'
Аргентина. Примера, 7 тур
Атлетико Тукуман
0 : 0
30.08.2026
Бельграно
1' - 77'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
10
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Витория
1 : 0
07.12.2025
Сан-Паулу
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 0
04.12.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
6 : 0
28.11.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
87' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
3 : 1
21.11.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.11.2025
Брагантино
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
2 : 2
06.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.11.2025
Сан-Паулу
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
2 : 0
26.10.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Мирассол
3 : 0
20.10.2025
Сан-Паулу
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
2 : 0
17.10.2025
Сан-Паулу
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
1' - 22'
22'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 0
22.09.2025
Сан-Паулу
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 0
14.09.2025
Ботафого
58' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
5
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+