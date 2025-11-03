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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сан-Паулу
Васко да Гама - Сан-Паулу: обзор матча 03 ноября 2025
Васко да Гама
03.11.2025, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
45+7'
Л. Моура (П)
87'
Л. Густаво
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Сан-Паулу
Завершен
90'
+5'
87'
ГОЛ! 0:2!
Луис Густаво
Пас отдал
Феррейра
83'
Замена
Науэль Феррарези
️️️️➡️️
Маилтон дос Сантос
Замена
Mateus Carvalho
️️️️➡️️
Филиппе Коутиньо
83'
Замена
Давид
️️️️➡️️
Лукас Питон
83'
82'
Травма
Маилтон дос Сантос
Замена
Gabriel Souza
️️️️➡️️
Че Че
76'
75'
Желтая карточка
Энцо Диас
73'
Замена
Алиссон
️️️️➡️️
Маркос Антонио
73'
Замена
Луис Густаво
️️️️➡️️
Дамиан Бобадилья
72'
Желтая карточка
Алан Франко
66'
Замена
Эмилиано Ригони
️️️️➡️️
Лукас Моура
66'
Замена
Феррейра
️️️️➡️️
Гонсало Тапиа
Замена
Пабло Вегетти
️️️️➡️️
Нуну Морейра
58'
Замена
Матеус Франка
️️️️➡️️
Кауан Баррос
58'
Желтая карточка
Нуну Морейра
47'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Лукас Моура
Желтая карточка
Пауло Энрике
45'
+5
45'
+2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Филиппе Коутиньо
(К)
ЛВ
17
Нуну Морейра
ПВ
26
Райан Витор
ПВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сан-Паулу
23
Рафаэл
(К)
ВР
21
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Дамиан Бобадилья
ЦФ
14
Гонсало Тапиа
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
25
Уго Моура
ОП
85
Mateus Carvalho
ЦП
9
Матеус Франка
АП
7
Давид
ЛВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
45
Lucca Marques Alencar
ЦФ
39
Paulo Sérgio
ЦФ
4-2-3-1
1
Жардим
6
Питон
46
Куэста
30
Ренан
96
Энрике
88
Баррос
3
Че Че
10
Коутиньо
26
Витор
11
Гомес
17
Морейра
4-1-1-1-3
23
Рафаэл
5
Арболеда
22
дос Сантос
13
Диас
21
Франко
29
Майя
8
Антонио
7
Моура
35
14
Тапиа
10
Бобадилья
10
Коутиньо
85
85
10
Коутиньо
88
Баррос
9
Франка
9
Франка
88
Баррос
6
Питон
7
Давид
7
Давид
6
Питон
3
Че Че
19
19
3
Че Че
17
Морейра
19
Вегетти
19
Вегетти
17
Морейра
22
дос Сантос
5
Феррарези
5
Феррарези
22
дос Сантос
10
Бобадилья
14
Густаво
14
Густаво
10
Бобадилья
14
Тапиа
11
Феррейра
11
Феррейра
14
Тапиа
8
Антонио
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Антонио
7
Моура
24
Ригони
24
Ригони
7
Моура
Остались в запасе
Васко да Гама
Сан-Паулу
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
25
Уго Моура
ОП
Главный тренер
Фернандо Диниз
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
45
Lucca Marques Alencar
ЦФ
39
Paulo Sérgio
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
25
Уго Моура
ОП
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
45
Lucca Marques Alencar
ЦФ
39
Paulo Sérgio
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Васко да Гама - Сан-Паулу
2
2
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
556
358
Сейвы
4
8
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
14
5
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.92
xGP (предотвращенные голы)
1.98
1.98
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Посещаемость:
20359
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Сан-Паулу
2 : 0
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