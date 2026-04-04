5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Васко да Гама» примет «Ботафого». Хозяева занимают 8-е место с 12 очками, гости расположились на 15-й строчке с 9 очками. Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Васко да Гама» находится в лучшей форме.

«Васко да Гама»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. «Васко да Гама» обязательно забивает в 6 последних матчах и забивает в 7 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.60. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 10 последних матчах. В личных встречах с «Ботафого» дома «Васко да Гама» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Ботафого»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 7 последних матчах и в 8 последних в целом. В последних 5 играх «Ботафого» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 2.40. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Данило (6 голов в 13 матчах). В личных встречах с «Васко да Гама» «Ботафого» побеждает в 3 последних очных матчах в Серии A.

Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Ботафого»

«Васко да Гама» находится в хорошей форме (6 матчей без поражений) и стабильно забивает. «Ботафого» много пропускает (2.40 гола за игру), но имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Васко да Гама» с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки