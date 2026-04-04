«Васко да Гама» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.97

04 апреля 2026 11:02
Васко да Гама - Ботафого
05 апр. 2026, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 10 тур
5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Васко да Гама» примет «Ботафого». Хозяева занимают 8-е место с 12 очками, гости расположились на 15-й строчке с 9 очками. Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Васко да Гама» находится в лучшей форме.

«Васко да Гама»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. «Васко да Гама» обязательно забивает в 6 последних матчах и забивает в 7 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.60. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 10 последних матчах. В личных встречах с «Ботафого» дома «Васко да Гама» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

«Ботафого»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 7 последних матчах и в 8 последних в целом. В последних 5 играх «Ботафого» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 2.40. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Данило (6 голов в 13 матчах). В личных встречах с «Васко да Гама» «Ботафого» побеждает в 3 последних очных матчах в Серии A.

Факты о командах

«Васко да Гама»

  • Ничья в последнем матче с «Куритибой» (1:1)
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Ботафого»

  • Победа в последнем матче над «Мирассолом» (3:2)
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Васко да Гама» в Серии A

Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Ботафого»

«Васко да Гама» находится в хорошей форме (6 матчей без поражений) и стабильно забивает. «Ботафого» много пропускает (2.40 гола за игру), но имеет психологическое преимущество в личных встречах (3 победы подряд). Учитывая атакующую мощь хозяев и оборонительные проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Васко да Гама» с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Васко да Гама» – коэффициент 1.97
  • Обе забьют – да

Автор: Миронов Николай
