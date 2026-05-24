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«Васко да Гама» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.80

24 мая 2026 8:53
Васко да Гама - Брагантино
25 мая 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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1.80
Обе забьют – да
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25 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Васко да Гама» и «Брагантино». Хозяева занимают 14-е место с 20 очками, гости – 6-е место с 23 очками. «Брагантино» борется за зону Кубка Либертадорес, а «Васко» пытается оторваться от зоны вылета. У хозяев шикарная домашняя статистика в очных встречах.

«Васко да Гама»

«Васко» находится в зоне комфорта, но форма оставляет желать лучшего. Оборона – катастрофа: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В прошлом туре разгром от «Интернасьонала» (1:4). Зато атака работает – 1.40 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд.

Дома «Васко» – настоящая крепость против «Брагантино»: 7 из 8 последних очных матчей без поражений! И сами забивают в 11 из 13 последних встреч с этим соперником. В текущем сезоне «Васко» уже выиграл у «Брагантино» на выезде (3:0) – психологическое преимущество на их стороне.

«Брагантино»

«Брагантино» – одна из самых атакующих команд лиги: 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем), Исидро Питта (7 голов) – главная звезда. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. Команда на ходу: забивают в 3 последних матчах подряд.

Но есть проблема: в гостях у «Брагантино» не ладится с «Васко». 7 из 8 последних матчей без побед – это серьeзный психологический барьер. В текущем сезоне они уже проиграли «Васко» дома (0:3). Придeтся преодолевать себя.

Факты о командах:

«Васко да Гама»

  • Занимает 14-е место, 20 очков
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Брагантино»
  • Забивает в 11 из 13 последних очных встречах
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Хосе Луис Родригес (5 голов)

«Брагантино»

  • Занимает 6-е место, 23 очка – борьба за Либертадорес
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 11 из 13 последних очных встречах с «Васко»
  • В гостях у «Васко» – 7 из 8 матчей без побед
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Исидро Питта (7 голов)

История личных встреч

  • «Васко да Гама» не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Брагантино»
  • «Васко» забивает в 11 из 13 последних очных встречах
  • «Брагантино» забивает в 11 из 13 последних матчей против «Васко»
  • В текущем сезоне «Васко» выиграл 3:0 на выезде

Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Брагантино»

«Васко» дома – кошмар для «Брагантино»: 7 из 8 матчей без поражений. И в текущем сезоне они уже разгромили гостей 3:0. «Брагантино» в отличной форме (6-е место, 2.00 гола за игру), но психологически им будет тяжело.

Обе команды много забивают. «Васко» забивает в 7 матчах подряд, «Брагантино» – в 3. Обе обороны не идеальны. Скорее всего, будет открытый матч с обменом голами. Хозяева выглядят предпочтительнее за счeт домашней статистики, но гости способны забить.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Васко да Гама не проиграет (1X)

1.80
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Брагантино Васко да Гама
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