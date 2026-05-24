25 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Васко да Гама» и «Брагантино». Хозяева занимают 14-е место с 20 очками, гости – 6-е место с 23 очками. «Брагантино» борется за зону Кубка Либертадорес, а «Васко» пытается оторваться от зоны вылета. У хозяев шикарная домашняя статистика в очных встречах.
«Васко да Гама»
«Васко» находится в зоне комфорта, но форма оставляет желать лучшего. Оборона – катастрофа: 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В прошлом туре разгром от «Интернасьонала» (1:4). Зато атака работает – 1.40 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд.
Дома «Васко» – настоящая крепость против «Брагантино»: 7 из 8 последних очных матчей без поражений! И сами забивают в 11 из 13 последних встреч с этим соперником. В текущем сезоне «Васко» уже выиграл у «Брагантино» на выезде (3:0) – психологическое преимущество на их стороне.
«Брагантино»
«Брагантино» – одна из самых атакующих команд лиги: 10 голов за последние 5 матчей (2.00 в среднем), Исидро Питта (7 голов) – главная звезда. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. Команда на ходу: забивают в 3 последних матчах подряд.
Но есть проблема: в гостях у «Брагантино» не ладится с «Васко». 7 из 8 последних матчей без побед – это серьeзный психологический барьер. В текущем сезоне они уже проиграли «Васко» дома (0:3). Придeтся преодолевать себя.
Факты о командах:
«Васко да Гама»
- Занимает 14-е место, 20 очков
- Забивает в 7 последних матчах подряд
- Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Брагантино»
- Забивает в 11 из 13 последних очных встречах
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Хосе Луис Родригес (5 голов)
«Брагантино»
- Занимает 6-е место, 23 очка – борьба за Либертадорес
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- Забивает в 11 из 13 последних очных встречах с «Васко»
- В гостях у «Васко» – 7 из 8 матчей без побед
- В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Исидро Питта (7 голов)
История личных встреч
- «Васко да Гама» не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Брагантино»
- «Васко» забивает в 11 из 13 последних очных встречах
- «Брагантино» забивает в 11 из 13 последних матчей против «Васко»
- В текущем сезоне «Васко» выиграл 3:0 на выезде
Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Брагантино»
«Васко» дома – кошмар для «Брагантино»: 7 из 8 матчей без поражений. И в текущем сезоне они уже разгромили гостей 3:0. «Брагантино» в отличной форме (6-е место, 2.00 гола за игру), но психологически им будет тяжело.
Обе команды много забивают. «Васко» забивает в 7 матчах подряд, «Брагантино» – в 3. Обе обороны не идеальны. Скорее всего, будет открытый матч с обменом голами. Хозяева выглядят предпочтительнее за счeт домашней статистики, но гости способны забить.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.80
- Васко да Гама не проиграет (1X)