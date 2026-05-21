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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Олимпия - Васко да Гама
Олимпия - Васко да Гама: обзор матча 21 мая 2026
Олимпия
21.05.2026, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Васко да Гама
67'
M. Gamarra
85'
H. Sandoval
90+4'
С. Феррейра
45+4'
К. Куэста
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Васко да Гама
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Себастьян Феррейра
Пас отдал
H. Sandoval
90'
+4
Замена
Себастьян Феррейра
️️️️➡️️
A. Alcaraz
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Lucas Freitas
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Лео Жардим
85'
Замена
Samuel
️️️️➡️️
Riquelme Avellar
ГОЛ! 2:1!
H. Sandoval
85'
81'
Желтая карточка
Уго Моура
78'
Замена
JP
️️️️➡️️
Marino Hinestroza
Замена
H. Sandoval
️️️️➡️️
Eduardo Delmas
78'
69'
Замена
Матеус Франка
️️️️➡️️
Нуну Морейра
69'
Замена
Бреннер
️️️️➡️️
Давид
69'
Замена
Walace
️️️️➡️️
Ramon Rique
Желтая карточка
Bryan Bentaberry
68'
ГОЛ! 1:1!
Mateo Gamarra
Пас отдал
H. Quintana
67'
Замена
Рубен Лескано
️️️️➡️️
A. F. Franco Zayas
66'
Замена
Franco Alfonso
️️️️➡️️
F. Cardozo
66'
65'
Желтая карточка
Че Че
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Карлос Куэста
Пас отдал
Нуну Морейра
Желтая карточка
A. F. Franco Zayas
45'
+2
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
1
Гастон Ольвейра
ВР
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
8
A. F. Franco Zayas
ЦП
5
J. Alfaro
ЦП
20
Eduardo Delmas
ЦП
17
A. Alcaraz
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Арсе
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
46
Карлос Куэста
(К)
ЦЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
25
Уго Моура
ОП
3
Че Че
ЦП
83
Ramon Rique
ЦП
7
Давид
ЛВ
17
Нуну Морейра
ПВ
60
João Vitor Silva
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Олимпия
25
Sebastián Lentinelly
ВР
21
C. Olmedo
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
39
Luis Abreu
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
35
Franco Alfonso
ЦФ
9
H. Sandoval
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3
A. Silva
ЦФ
24
T. I. Caballero Fleytas
ЦФ
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
64
Walace
ЦЗ
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
98
JP
ЦП
67
Samuel
ЦП
86
Lukas Zuccarello
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
9
Матеус Франка
АП
72
Bruno Lopes
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
4-5-1
1
Ольвейра
27
15
30
2
5
20
17
28
8
7
3-1-2-2-2
1
Жардим
46
Куэста
43
82
25
Моура
3
Че Че
83
17
Морейра
7
Давид
18
60
8
19
Лескано
19
Лескано
8
7
35
35
7
20
9
9
20
17
11
Феррейра
11
Феррейра
17
83
64
64
83
18
98
98
18
82
67
67
82
17
Морейра
9
Франка
9
Франка
17
Морейра
7
Давид
20
Бреннер
20
Бреннер
7
Давид
Остались в запасе
Олимпия
Васко да Гама
25
Sebastián Lentinelly
ВР
21
C. Olmedo
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
39
Luis Abreu
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
3
A. Silva
ЦФ
24
T. I. Caballero Fleytas
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Арсе
13
Даниэль Фузато
ВР
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
86
Lukas Zuccarello
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
72
Bruno Lopes
ЦФ
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Sebastián Lentinelly
ВР
21
C. Olmedo
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
39
Luis Abreu
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
3
A. Silva
ЦФ
24
T. I. Caballero Fleytas
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
86
Lukas Zuccarello
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
72
Bruno Lopes
ЦФ
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Арсе
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Олимпия - Васко да Гама
2
1
4
Всего ударов по воротам
30
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
13
3
Нарушения
3
5
Офсайды
3
0
Количество передач
601
194
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
64
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
22
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.45
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
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