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«Васко да Гама» – «Сантос»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

15 августа 2026 10:02
Васко да Гама - Сантос
16 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.70
Победа «Васко да Гама» с форой (-1)
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Васко да Гама» и «Сантосом» пройдет 16 августа. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в семи последних матчах и демонстрируют феноменальную защиту, пропуская в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, также стабильны – они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и имеют более результативную атаку. В очных встречах «Васко да Гама» стабильно забивает «Сантосу» в четырех последних матчах. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые полагаются на надежную оборону, или гости, которые делают ставку на атаку?

Кто победит в матче

В пользу «Васко да Гама» говорит их впечатляющая игра в обороне. Рио-де-Жанейрский клуб пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, команда не проигрывает в семи последних матчах, что свидетельствует о стабильности. В очных встречах с «Сантосом» «Васко да Гама» также имеет преимущество – он забивает в четырех последних матчах против этого соперника. Однако атака хозяев выглядит скромной – в среднем 0,80 гола за игру, что может стать проблемой против организованной защиты соперника. В предыдущем туре «Васко да Гама» сыграл вничью с «Баией» (0-0), а в Кубке Бразилии уступил «Флуминенсе» (1-3).

«Сантос» подходит к матчу с более результативной атакой – в среднем 1,40 гола за последние пять игр. Гости не проигрывают в шести из восьми последних матчей, что говорит о хорошей форме. Однако их защита уступает обороне хозяев – в среднем они пропускают 1,00 гола за последние пять игр. В очных встречах «Сантос» также имеет успехи – в последней игре (февраль 2026) он обыграл «Васко да Гама» со счетом 2-1. В предыдущем туре «Сантос» уступил «Атлетико Паранаэнсе» (0-2), а до этого в Кубке Бразилии прошел «Ремо» (1-0).

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Васко да Гама» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, тогда как «Сантос» опасен в атаке. Однако феноменальная оборона хозяев и их стабильность в очных встречах делают их фаворитами. Учитывая, что «Васко да Гама» редко пропускает, а «Сантос» не всегда стабилен в защите, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних пяти матчах «Васко да Гама» одержал две победы, «Сантос» – две, одна ничья. Однако «Васко да Гама» забивает в четырех последних очных встречах, что дает им психологическое преимущество. Текущая форма «Васко да Гама» впечатляет – семь матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Сантос» нестабилен в обороне. Учитывая защитную дисциплину хозяев и их умение забивать в очных встречах, «Васко да Гама» выглядит фаворитом.

Личные встречи
Побед - 5 (28%)
Ничьих - 5 (28%)
Побед - 8 (44%)
20
Забитых мячей
26
1.11
В среднем за матч
1.44
6:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
0 : 6
17.08.2025
Васко да Гама
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
2 : 2
03.09.2020
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
0 : 6
17.08.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
0 : 1
14.05.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Васко да Гама
1 : 0
20.12.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
2 : 2
03.09.2020
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 1
06.10.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
3 : 0
12.05.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
1 : 1
28.09.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Васко да Гама
0 : 3
02.09.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
1 : 2
09.11.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 14 тур
Васко да Гама
0 : 0
16.07.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
1 : 0
29.11.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
1 : 0
13.08.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
2 : 2
11.11.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
1 : 1
15.08.2013
Васко да Гама
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Тиаго Мендес
(К) ОП
3
Че Че
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
31
Гонсало Эскобар
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
10
Неймар
(К) ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
5
João Schmidt
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
43
Lucas Freitas
ЦЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Сантьяго Соса
ОП
88
Кауан Баррос
ОП
83
Ramon Rique
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
42
João Alencar
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
48
Густаво Перейра
ОП
21
Robinho Júnior
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
16
Тасиано
ЦП
30
Мигелито
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
27
Davizinho
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жардим
6
Питон
46
Куэста
30
Ренан
96
Энрике
23
Мендес
3
Че Че
8
Жаир
11
Гомес
77
9
Колидио
3-2-1-3-1
77
Бразао
18
Винисиус
14
Перес
31
Эскобар
15
Арао
28
Олива
5
22
Барреаль
17
Кабальеро
10
Неймар
9
Барбоза
6
Питон
2
Родригес
2
Родригес
6
Питон
8
Жаир
5
Соса
5
Соса
8
Жаир
77
7
Давид
7
Давид
77
3
Че Че
17
Морейра
17
Морейра
3
Че Че
9
Колидио
18
18
9
Колидио
5
26
26
5
28
Олива
48
Перейра
48
Перейра
28
Олива
9
Барбоза
16
Тасиано
16
Тасиано
9
Барбоза
22
Барреаль
33
Рони
33
Рони
22
Барреаль
17
Кабальеро
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
17
Кабальеро
Остались в запасе
Васко да Гама
Сантос
13
Даниэль Фузато
ВР
43
Lucas Freitas
ЦЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ОП
83
Ramon Rique
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
34
Жоао Пауло
ВР
42
João Alencar
ЦЗ
21
Robinho Júnior
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
30
Мигелито
АП
1
Diogenes
ЦФ
27
Davizinho
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
43
Lucas Freitas
ЦЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ОП
83
Ramon Rique
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
28
Адсон
ЦФ
Остались в запасе
34
Жоао Пауло
ВР
42
João Alencar
ЦЗ
21
Robinho Júnior
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
30
Мигелито
АП
1
Diogenes
ЦФ
27
Davizinho
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Васко да Гама
Точно не сыграют
Бреннер
ЦФ
Куябано
ЛЗ
Mateus Carvalho
ЦП
Сантос
Точно не сыграют
Лукас Вериссимо
ЦЗ
Мойзес
ЛВ
Vinicius Rodrigues Lira
ЦЗ
Gabriel Bontempo
ЦП
Адонис Фриас
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Васко да Гама» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (семь матчей без поражений), имеют феноменальную защиту (0,20 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают «Сантосу» в очных встречах. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в стабильности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Васко да Гама» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Васко да Гама» с форой (-1) с коэффициентом 2.7.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Васко да Гама» и «Сантосом» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Васко да Гама» – «Сантос»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

2.70
Победа «Васко да Гама» с форой (-1)
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Сантос Васко да Гама
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