Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Васко да Гама» и «Сантосом» пройдет 16 августа. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в семи последних матчах и демонстрируют феноменальную защиту, пропуская в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, также стабильны – они не проигрывают в шести из восьми последних встреч и имеют более результативную атаку. В очных встречах «Васко да Гама» стабильно забивает «Сантосу» в четырех последних матчах. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые полагаются на надежную оборону, или гости, которые делают ставку на атаку?

Кто победит в матче

В пользу «Васко да Гама» говорит их впечатляющая игра в обороне. Рио-де-Жанейрский клуб пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, команда не проигрывает в семи последних матчах, что свидетельствует о стабильности. В очных встречах с «Сантосом» «Васко да Гама» также имеет преимущество – он забивает в четырех последних матчах против этого соперника. Однако атака хозяев выглядит скромной – в среднем 0,80 гола за игру, что может стать проблемой против организованной защиты соперника. В предыдущем туре «Васко да Гама» сыграл вничью с «Баией» (0-0), а в Кубке Бразилии уступил «Флуминенсе» (1-3).

«Сантос» подходит к матчу с более результативной атакой – в среднем 1,40 гола за последние пять игр. Гости не проигрывают в шести из восьми последних матчей, что говорит о хорошей форме. Однако их защита уступает обороне хозяев – в среднем они пропускают 1,00 гола за последние пять игр. В очных встречах «Сантос» также имеет успехи – в последней игре (февраль 2026) он обыграл «Васко да Гама» со счетом 2-1. В предыдущем туре «Сантос» уступил «Атлетико Паранаэнсе» (0-2), а до этого в Кубке Бразилии прошел «Ремо» (1-0).

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Васко да Гама» имеет преимущество в защите и домашней поддержке, тогда как «Сантос» опасен в атаке. Однако феноменальная оборона хозяев и их стабильность в очных встречах делают их фаворитами. Учитывая, что «Васко да Гама» редко пропускает, а «Сантос» не всегда стабилен в защите, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних пяти матчах «Васко да Гама» одержал две победы, «Сантос» – две, одна ничья. Однако «Васко да Гама» забивает в четырех последних очных встречах, что дает им психологическое преимущество. Текущая форма «Васко да Гама» впечатляет – семь матчей без поражений и надежная защита, тогда как «Сантос» нестабилен в обороне. Учитывая защитную дисциплину хозяев и их умение забивать в очных встречах, «Васко да Гама» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Васко да Гама» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (семь матчей без поражений), имеют феноменальную защиту (0,20 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают «Сантосу» в очных встречах. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в стабильности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Васко да Гама» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Васко да Гама» с форой (-1) с коэффициентом 2.7.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Васко да Гама» и «Сантосом» состоится 16 августа 2026 года и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.