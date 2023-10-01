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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Васко да Гама
Сантос - Васко да Гама: обзор матча 01 октября 2023
Сантос
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Васко да Гама
15'
М. Леонардо (П)
45+1'
Т. Ринкон
45+3'
М. Леонардо
75'
Й. Сотельдо
31'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Васко да Гама
Желтая карточка
Доди
90'
+8
Замена
Г. Камачо
️️️️
Т. Ринкон
87'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
87'
Замена
Нонато
️️️️
Ж. Лукас
82'
Замена
Доди
️️️️
Й. Сотельдо
82'
81'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Пек
80'
Замена
Жаир
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 4:1!
Й. Сотельдо
Пас отдал
Т. Ринкон
75'
Замена
Мессиас
️️️️
Додо
66'
64'
Замена
Майкон
️️️️
Х. Луис Родригес
Красная карточка
Р. Фернандес
61'
Желтая карточка
Ж. Пауло
61'
60'
Красная карточка
Г. Медель
Красная карточка
Л. Лима
60'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
60'
55'
Желтая карточка
С. Феррейра
46'
Замена
С. Феррейра
️️️️
З. Габриэл
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Пракседес
Желтая карточка
Т. Ринкон
45'
+7
ГОЛ! 3:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Ж. Лукас
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Т. Ринкон
Пас отдал
Додо
45'
+1
31'
ГОЛ! 1:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Г. Пек
Желтая карточка
Додо
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Леонардо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
3
Kevyson
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
18
Julio Furch
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3-4-2-1
34
Пауло
16
Додо
13
Бассо
28
Жоаким
6
Лукас
3
30
Сотельдо
8
Ринкон
22
Брага
10
Лима
38
Леонардо
3-2-2-2-1
1
Жардим
2
Родригес
3
Лео
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
6
Гомес
77
Пек
25
Пракседес
19
Вегетти
16
Додо
24
Мессиас
24
Мессиас
16
Додо
30
Сотельдо
17
Доди
17
Доди
30
Сотельдо
8
Ринкон
29
Камачо
29
Камачо
8
Ринкон
6
Лукас
16
Нонато
16
Нонато
6
Лукас
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
2
Родригес
3
Майкон
3
Майкон
2
Родригес
6
Гомес
8
Жаир
8
Жаир
6
Гомес
25
Пракседес
10
Пайет
10
Пайет
25
Пракседес
77
Пек
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Пек
23
Зе Габриэл
11
Феррейра
11
Феррейра
23
Зе Габриэл
Остались в запасе
Сантос
Васко да Гама
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Сантос - Васко да Гама
5
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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