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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сантос
Васко да Гама - Сантос: обзор матча 20 декабря 2020
Васко да Гама
20.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
9'
Карлиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Сантос
Желтая карточка
Энрике
90'
+8
Замена
T. Reis
️️️️
Г. Кано
90'
+3
87'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Сандри
83'
Замена
В. Леонардо
️️️️
К. Жорже
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Карлиньос
80'
Замена
B. Gomes
️️️️
M. Júnior
80'
73'
Замена
Мариньо
️️️️
Мадсон
Замена
М. Алвес
️️️️
J.
68'
Замена
G. Torres
️️️️
V.
68'
46'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Л. Фелипе
Желтая карточка
J.
44'
ГОЛ! 1:0!
Карлиньос
Пас отдал
Л. Матос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
7
Андрей
ОП
5
Leandro Castán
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
22
Яго Пикачу
ПП
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
3
Werley
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Мариньо
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
3-1-5
17
Энрике
4
3
Лео Матос
7
Андрей
16
11
Карлиньос
14
Кано
27
50
4-1-1-1-3
12
Джон
22
Мадсон
31
Алекс
15
Фелипе
6
Джонатан
5
Алисон
6
Сандри
22
Брага
18
21
19
Жорже
11
Карлиньос
22
Пикачу
22
Пикачу
11
Карлиньос
27
11
11
27
14
Кано
23
23
14
Кано
33
15
15
33
50
33
Алвес
33
Алвес
50
22
Мадсон
7
Мариньо
7
Мариньо
22
Мадсон
15
Фелипе
30
Сотельдо
30
Сотельдо
15
Фелипе
6
Сандри
37
37
6
Сандри
19
Жорже
3
Леонардо
3
Леонардо
19
Жорже
Остались в запасе
Васко да Гама
Сантос
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
3
Werley
ЦФ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
25
Guilherme
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
3
Werley
ЦФ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
25
Guilherme
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Васко да Гама - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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