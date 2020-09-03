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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Васко да Гама
Сантос - Васко да Гама: обзор матча 03 сентября 2020
Сантос
03.09.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Васко да Гама
21'
Л. Вериссимо
59'
Мариньо
41'
Ф. Бастос
73'
Г. Кано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Васко да Гама
90'
+2
Желтая карточка
Энрике
Замена
Л. Брага
️️️️
Алисон
90'
+1
90'
Замена
Карлиньос
️️️️
Ф. Бастос
90'
Замена
Н. Боржес
️️️️
М. Бенитес
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Мота
84'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Ф. Джонатан
82'
Замена
К. Жорже
️️️️
R.
82'
75'
Замена
G. Parede
️️️️
Г. Кано
75'
Замена
B. César
️️️️
Y. Catatau
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Кано
ГОЛ! 2:1!
Мариньо
59'
58'
Желтая карточка
Миранда
Замена
Л. Перес
️️️️
J.
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бастос
Пас отдал
Y. Catatau
Желтая карточка
J.
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Й. Сотельдо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Алисон
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сантос
12
Джон
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
2-1-2-1-4
34
Пауло
6
Джонатан
4
Вериссимо
5
Алисон
30
Сотельдо
7
Санчес
7
Мариньо
31
21
21
9
3-1-2-1-4
33
Алвес
35
Миранда
17
Энрике
7
Андрей
22
Пикачу
8
Бастос
7
Бенитес
50
38
16
14
Кано
21
19
Жорже
19
Жорже
21
9
14
Перес
14
Перес
9
5
Алисон
22
Брага
22
Брага
5
Алисон
6
Джонатан
10
Мота
10
Мота
6
Джонатан
Мота
11
Гомес
11
Гомес
Мота
7
Бенитес
30
Боржес
30
Боржес
7
Бенитес
14
Кано
77
77
14
Кано
38
7
7
38
8
Бастос
11
Карлиньос
11
Карлиньос
8
Бастос
Остались в запасе
Сантос
Васко да Гама
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
0
L. Santos
ЦФ
30
Лукао
ВР
4
Улиссес Роша
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
12
Джон
ВР
22
Мадсон
ПЗ
31
Алекс
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
30
Лукао
ВР
4
Улиссес Роша
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Сантос - Васко да Гама
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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