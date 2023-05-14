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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сантос
Васко да Гама - Сантос: обзор матча 14 мая 2023
Васко да Гама
14.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Сантос
Желтая карточка
Лео
90'
Замена
П. Энрике
️️️️
Х. Луис Родригес
86'
Желтая карточка
Р. Бамбу
78'
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
77'
Замена
R.
️️️️
Фигейредо
76'
71'
Желтая карточка
Натан
66'
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
А. Габриэль
66'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Лима
Замена
Л. Орельяно
️️️️
К. Баррос
63'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
М. Галарса
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
17
Доди
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
10
Лукас Лима
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
26
Rodrigo
ЦП
85
Матеус Карвальо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
7
Эгиналдо
ЦФ
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
3-3-1-3
1
Жардим
6
Питон
3
Бамбу
2
Родригес
8
Жаир
80
Галарса
88
Баррос
77
Пек
3
Лео
22
Фигейредо
18
Рауль
4-2-2-2
34
Пауло
23
Натан
12
Иносенсио
24
Мессиас
28
Жоаким
5
Фернандес
17
Доди
20
Габриэль
22
Брага
19
Вашингтон
10
Лима
2
Родригес
96
Энрике
96
Энрике
2
Родригес
22
Фигейредо
26
26
22
Фигейредо
80
Галарса
11
Тейшейра
11
Тейшейра
80
Галарса
88
Баррос
10
Орельяно
10
Орельяно
88
Баррос
10
Лима
21
Барбоза
21
Барбоза
10
Лима
20
Габриэль
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
20
Габриэль
Остались в запасе
Васко да Гама
Сантос
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
7
Эгиналдо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
37
Райан Витор
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
7
Эгиналдо
ЦФ
Остались в запасе
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
3
Kevyson
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
1
Владимир
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Васко да Гама - Сантос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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