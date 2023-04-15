Алекси "Кука" Стивал
Тренер
|Имя
|Алекси
|Фамилия
|"Кука" Стивал
|Команда
|Атлетико Минейро
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|7 июня 1963
|Имя
|Алекси
|Фамилия
|"Кука" Стивал
|Команда
|Атлетико Минейро
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|7 июня 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Минейро
|38
|0
|0
|38
|Дата
|Матч
|15.04.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Васко да Гама
|22.04.2023
|Сантос
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|29.04.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Атлетико Паранаэнсе
|06.05.2023
|Ботафого
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|10.05.2023
|Куяба
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|13.05.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Интернасьонал
|20.05.2023
|Коритиба
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|27.05.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Палмейрас
|03.06.2023
|Крузейро
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|10.06.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Брагантино
|21.06.2023
|Флуминенсе
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|24.06.2023
|Форталеза
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|01.07.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Америка Минейро
|08.07.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Коринтианс
|15.07.2023
|Гойас
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|22.07.2023
|Гремио
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|29.07.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Фламенго
|02.08.2023
|Сан-Паулу
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|05.08.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Баия
|12.08.2023
|Васко да Гама
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|19.08.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Сантос
|26.08.2023
|Атлетико Паранаэнсе
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|02.09.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Ботафого
|13.09.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Куяба
|20.09.2023
|Интернасьонал
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|30.09.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Коритиба
|07.10.2023
|Палмейрас
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|18.10.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Крузейро
|21.10.2023
|Брагантино
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|25.10.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Флуминенсе
|28.10.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Форталеза
|01.11.2023
|Америка Минейро
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|04.11.2023
|Коринтианс
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|11.11.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Гойас
|22.11.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Гремио
|25.11.2023
|Фламенго
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|29.11.2023
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Сан-Паулу
|03.12.2023
|Баия
|0 : 0
|Атлетико Минейро