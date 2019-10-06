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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сантос
Васко да Гама - Сантос: обзор матча 06 октября 2019
Васко да Гама
06.10.2019, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Сантос
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
+4
82'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
79'
Красная карточка
Эвандро
64'
Желтая карточка
Л. Перес
Начало матча
Статистика матча Васко да Гама - Сантос
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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Васко да Гама
Сантос
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