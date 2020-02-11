Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

ой
классный футболист
пусть веселится
Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии» из города Асунсьон.
Парагвайский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним футболистом, условия которого не раскрываются.
- Адебайор находился в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Кайсериспора».
- Тоголезец известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако» и «Реал».
- Рыночная стоимость игрока – 550 тысяч евро.
¡LLEGA!Llega al Campeón del Mundo y es nuevo pasajero del Expreso Decano, @E_AdebayorPotenciaCalidadDefiniciónBienvenue Emmanuel!¡ESTO ES #OLIMPIA! #SeamosLeyenda pic.twitter.com/lvFd8O2F8j— Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2020