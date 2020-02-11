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Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

11 февраля 2020, 20:10
1

Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии» из города Асунсьон.

Парагвайский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним футболистом, условия которого не раскрываются.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Олимпии»
Весь мир Олимпия Адебайор Эммануэль
Комментарии (1)
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mihail200606
1581443628
Ээх, докатился..
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