Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии» из города Асунсьон.
Парагвайский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним футболистом, условия которого не раскрываются.
- Адебайор находился в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Кайсериспора».
- Тоголезец известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако» и «Реал».
- Рыночная стоимость игрока – 550 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Олимпии»