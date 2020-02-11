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    Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

    Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии» из города Асунсьон.

    Парагвайский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним футболистом, условия которого не раскрываются.

    Источник: Официальный твиттер «Олимпии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +897

      FENIX-SL 7 минут назад

      ой
      классный футболист
      пусть веселится

      0
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      Рейтинг: +6778

      mihail200606 1 час назад

      Ээх, докатился..

      0
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