Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии» из города Асунсьон.

Парагвайский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним футболистом, условия которого не раскрываются.

Адебайор находился в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Кайсериспора».

Тоголезец известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако» и «Реал».

Рыночная стоимость игрока – 550 тысяч евро.