Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Парагвай. Примера
2 де Майо - Олимпия
2 де Майо - Олимпия: онлайн-трансляция 07 сентября 2025
2 де Майо
07.09.2025, воскресенье, 22:00
Парагвай. Примера, 11 тур
- : -
Не начался
Олимпия
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча 2 де Майо - Олимпия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
2 де Майо
Олимпия
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
30 января, 17:33
«Ахмат» пополнится парагвайским форвардом
13 января, 09:30
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
11 февраля 2020, 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
11 февраля 2020, 20:10
1
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
30 января, 17:33
«Ахмат» пополнится парагвайским форвардом
13 января, 09:30
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
11 февраля 2020, 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
11 февраля 2020, 20:10
1
Больше новостей
Парагвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Парагвай. Примера, 8 тур
Депортиво Реколета
0 : 0
16.08.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 8 тур
Спортиво Амелиано
- : -
16.08.2025
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 8 тур
Гуарани
- : -
17.08.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 8 тур
Олимпия
- : -
17.08.2025
Либертад
Парагвай. Примера, 8 тур
Спортиво Триниденс
- : -
18.08.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 8 тур
Депортиво Реколета
0 : 0
16.08.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 8 тур
Спортиво Амелиано
- : -
16.08.2025
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 8 тур
Гуарани
- : -
17.08.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 8 тур
Олимпия
- : -
17.08.2025
Либертад
Парагвай. Примера, 8 тур
Спортиво Триниденс
- : -
18.08.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 9 тур
Насьональ
- : -
23.08.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 9 тур
2 де Майо
- : -
23.08.2025
Спортиво Амелиано
Последние матчи
Все
2 де Майо
Олимпия
Парагвай. Примера, 8 тур
Тембетари
1 : 1
15.08.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 7 тур
Гуарани
4 : 0
10.08.2025
Олимпия
Парагвай. Примера, 7 тур
2 де Майо
0 : 2
08.08.2025
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 6 тур
Олимпия
2 : 3
03.08.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 6 тур
Насьональ
1 : 1
03.08.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 8 тур
Тембетари
1 : 1
15.08.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 7 тур
2 де Майо
0 : 2
08.08.2025
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 6 тур
Насьональ
1 : 1
03.08.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 5 тур
Серро Портеньо
3 : 2
30.07.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 4 тур
2 де Майо
3 : 2
26.07.2025
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 7 тур
Гуарани
4 : 0
10.08.2025
Олимпия
Парагвай. Примера, 6 тур
Олимпия
2 : 3
03.08.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 5 тур
Олимпия
1 : 0
31.07.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 4 тур
Спортиво Амелиано
1 : 1
27.07.2025
Олимпия
Парагвай. Примера, 3 тур
Олимпия
3 : 1
20.07.2025
Тембетари
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: