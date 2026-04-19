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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Депортиво Реколета - 2 де Майо
Депортиво Реколета - 2 де Майо: обзор матча 19 апреля 2026
Депортиво Реколета
19.04.2026, воскресенье, 02:30
Парагвай. Примера, 17 тур
5 : 0
Завершен
2 де Майо
39'
J. Gonzalez (П)
50'
R. Ortiz
54'
R. Ortiz
64'
W. Baez
87'
N. Marotta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Реколета - 2 де Майо
Завершен
ГОЛ! 5:0!
Nicolás Marotta
87'
86'
Красная карточка
O. Romero
83'
Замена
O. Colman
️️️️➡️️
A. Farina
83'
Замена
O. Romero
️️️️➡️️
M. Acosta
Замена
Thiago Vidal
️️️️➡️️
W. Baez
79'
Замена
B. Medina
️️️️➡️️
F. A. Echeguren Zarza
79'
76'
Желтая карточка
M. Acosta
Замена
J. Falcon
️️️️➡️️
J. Gonzalez
65'
ГОЛ! 4:0!
W. Baez
Пас отдал
R. Ortiz
64'
57'
Замена
F. M. Caceres Aguero
️️️️➡️️
Диего Акоста
57'
Замена
️️️️➡️️
A. Gomez
ГОЛ! 3:0!
R. Ortiz
Пас отдал
W. Baez
54'
ГОЛ! 2:0!
R. Ortiz
Пас отдал
J. Noguera
50'
Замена
R. Ortiz
️️️️➡️️
K. Parzajuk
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Gonzalez
39'
Замена
J. Noguera
️️️️➡️️
A. Gonzalez
15'
Травма
A. Gonzalez
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Реколета
12
Nelson Ferreira
ВР
2
F. A. Echeguren Zarza
ЦЗ
5
Nicolás Marotta
ЦЗ
32
L. Monzon
ЦЗ
18
Pedro Rios
ЦЗ
17
W. Baez
(К)
ЦП
6
J. Espinola
ЦП
38
J. Franco
ЦП
33
A. Gonzalez
ЦП
11
K. Parzajuk
ЦФ
29
J. Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
2 де Майо
1
A. Martinez
ВР
2
M. Barreto
ЦЗ
21
P. Sosa
(К)
ЦЗ
19
C. Castro
ЦЗ
11
U. Coronel
ЦЗ
30
A. Farina
ЦП
37
L. Delgadillo
ЦП
18
M. Acosta
ЦП
27
Диего Акоста
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
10
A. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Фелипе Хименес
Депортиво Реколета
1
Andrés Marsengo
ВР
15
B. Medina
ЦЗ
4
M. Pereira
ЦЗ
23
J. Nunez
ЦЗ
25
Dairon Mosquera
ЦЗ
31
M. Schupp
ЦП
10
J. Noguera
ЦП
24
Thiago Vidal
ЦП
8
F. Galeano
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
9
R. Ortiz
ЦФ
37
J. Falcon
ЦФ
2 де Майо
28
Miguel Urquiza
ВР
23
F. M. Caceres Aguero
ЦЗ
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
15
V. Davalos Valdez
ЦЗ
6
E. Maidana
ЦЗ
26
S. Fretes
ЦП
7
E. Alfonso
ЦП
8
O. Colman
ЦП
24
O. Romero
ЦП
35
Alvaro Montiel
ЦП
32
J. Diaz
ЦП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-4-2
12
2
32
18
5
17
38
33
6
29
11
4-3-3
1
21
19
11
2
30
37
18
10
5
27
Акоста
2
15
15
2
33
10
10
33
17
24
24
17
11
9
9
11
29
37
37
29
27
Акоста
23
23
27
Акоста
30
8
8
30
18
24
24
18
Остались в запасе
Депортиво Реколета
2 де Майо
1
Andrés Marsengo
ВР
4
M. Pereira
ЦЗ
23
J. Nunez
ЦЗ
25
Dairon Mosquera
ЦЗ
31
M. Schupp
ЦП
8
F. Galeano
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
28
Miguel Urquiza
ВР
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
15
V. Davalos Valdez
ЦЗ
6
E. Maidana
ЦЗ
26
S. Fretes
ЦП
7
E. Alfonso
ЦП
35
Alvaro Montiel
ЦП
32
J. Diaz
ЦП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Фелипе Хименес
Остались в запасе
1
Andrés Marsengo
ВР
4
M. Pereira
ЦЗ
23
J. Nunez
ЦЗ
25
Dairon Mosquera
ЦЗ
31
M. Schupp
ЦП
8
F. Galeano
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
Остались в запасе
28
Miguel Urquiza
ВР
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
15
V. Davalos Valdez
ЦЗ
6
E. Maidana
ЦЗ
26
S. Fretes
ЦП
7
E. Alfonso
ЦП
35
Alvaro Montiel
ЦП
32
J. Diaz
ЦП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
Главный тренер
Фелипе Хименес
Статистика матча Депортиво Реколета - 2 де Майо
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
12
Офсайды
0
1
Количество передач
428
387
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Alipio Colman, Paraguay
Стадион:
Estadio Roque F. Batelhana, Asuncion
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- : -
25.07.2026
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- : -
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