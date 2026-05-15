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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Олимпия - Депортиво Реколета
Олимпия - Депортиво Реколета: обзор матча 15 мая 2026
Олимпия
15.05.2026, пятница, 15:30
Парагвай. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво Реколета
38'
E. Delmas
60'
A. Alcaraz (П)
90'
H. Sandoval
51'
G. Guggiari
67'
J. Gonzalez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Депортиво Реколета
Завершен
ГОЛ! 3:2!
H. Sandoval
Пас отдал
Franco Alfonso
90'
90'
+5'
85'
Замена
R. Ortiz
️️️️➡️️
G. Guggiari
Замена
A. F. Franco Zayas
️️️️➡️️
Eduardo Delmas
82'
Замена
Franco Alfonso
️️️️➡️️
H. Quintana
82'
Замена
H. Sandoval
️️️️➡️️
Romeo Benítez
82'
72'
Замена
A. Gonzalez
️️️️➡️️
J. Gonzalez
71'
Травма
J. Gonzalez
67'
ГОЛ! 2:2!
J. Gonzalez
Желтая карточка
Luis Abreu
66'
65'
Замена
Luis Mendoza
️️️️➡️️
Pedro Rios
Замена
Себастьян Феррейра
️️️️➡️️
A. Alcaraz
62'
Замена
Luis Abreu
️️️️➡️️
Рубен Лескано
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. Alcaraz
60'
59'
Желтая карточка
M. Pereira
51'
ГОЛ! 1:1!
G. Guggiari
Пас отдал
K. Parzajuk
46'
Замена
B. Medina
️️️️➡️️
Claudio Figueredo
46'
Замена
️️️️➡️️
M. Schupp
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Eduardo Delmas
Пас отдал
Рубен Лескано
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
25
Sebastián Lentinelly
ВР
27
Raúl Cáceres
(К)
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
22
J. Vera
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
20
Eduardo Delmas
ЦП
5
J. Alfaro
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
17
A. Alcaraz
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
19
Рубен Лескано
АП
Главный тренер
Франсиско Арсе
Депортиво Реколета
1
Andrés Marsengo
ВР
4
M. Pereira
ЦЗ
32
L. Monzon
ЦЗ
18
Pedro Rios
ЦЗ
14
Claudio Figueredo
ЦЗ
6
J. Espinola
(К)
ЦП
8
F. Galeano
ЦП
31
M. Schupp
ЦП
29
J. Gonzalez
ЦФ
11
K. Parzajuk
ЦФ
39
G. Guggiari
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
Олимпия
1
Гастон Ольвейра
ВР
33
Lucas Ramírez
ЦЗ
21
C. Olmedo
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
8
A. F. Franco Zayas
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
39
Luis Abreu
ЦП
9
H. Sandoval
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3
A. Silva
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Депортиво Реколета
13
O. Toledo
ВР
15
B. Medina
ЦЗ
28
Luis Mendoza
ЦЗ
23
J. Nunez
ЦЗ
27
Julio Dominguez
ЦЗ
5
Nicolás Marotta
ЦЗ
20
Marcelo Cañete
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
33
A. Gonzalez
ЦП
9
R. Ortiz
ЦФ
37
J. Falcon
ЦФ
36
B. Ferreira
ЦФ
4-5-1
25
27
22
2
30
5
28
17
37
20
19
Лескано
4-3-3
1
32
18
14
4
6
8
31
39
11
29
20
8
8
20
19
Лескано
39
39
19
Лескано
37
9
9
37
28
35
35
28
17
11
Феррейра
11
Феррейра
17
14
15
15
14
18
28
28
18
29
33
33
29
39
9
9
39
Остались в запасе
Олимпия
Депортиво Реколета
1
Гастон Ольвейра
ВР
33
Lucas Ramírez
ЦЗ
21
C. Olmedo
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
3
A. Silva
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Арсе
13
O. Toledo
ВР
23
J. Nunez
ЦЗ
27
Julio Dominguez
ЦЗ
5
Nicolás Marotta
ЦЗ
20
Marcelo Cañete
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
37
J. Falcon
ЦФ
36
B. Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
Остались в запасе
1
Гастон Ольвейра
ВР
33
Lucas Ramírez
ЦЗ
21
C. Olmedo
ЦЗ
14
G. Vargas
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
3
A. Silva
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
13
O. Toledo
ВР
23
J. Nunez
ЦЗ
27
Julio Dominguez
ЦЗ
5
Nicolás Marotta
ЦЗ
20
Marcelo Cañete
ЦП
21
Claudio Garay
ЦП
37
J. Falcon
ЦФ
36
B. Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Арсе
Главный тренер
Хорхе Гонсалес
Статистика матча Олимпия - Депортиво Реколета
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
440
317
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Gimenez, Paraguay
Стадион:
Estadio Erico Galeano, Capiata
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