Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в Парагвае.
По словам агента ФИФА Родриго Кодаса, ивуариец рассматривает вариант с переходом в «Олимпию» из города Асунсьон.
В парагвайском клубе Туре может воссоединиться с Эммануэлем Адебайором, с которым он дружит много лет.
- Последним клубом хавбека был китайский «Циндао Хайню».
- Сейчас Туре является свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
Источник: A Bola