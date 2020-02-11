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    Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в Парагвае.

    По словам агента ФИФА Родриго Кодаса, ивуариец рассматривает вариант с переходом в «Олимпию» из города Асунсьон.

    В парагвайском клубе Туре может воссоединиться с Эммануэлем Адебайором, с которым он дружит много лет.

    • Последним клубом хавбека был китайский «Циндао Хайню».
    • Сейчас Туре является свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.

    Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

    Источник: A Bola

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    11.02.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      JI e x a 42 минуты назад

      А сколько же ему лет, что он стоит 100 000 евро?? Ему что, за сорок уже?

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