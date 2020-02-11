Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в Парагвае.

По словам агента ФИФА Родриго Кодаса, ивуариец рассматривает вариант с переходом в «Олимпию» из города Асунсьон.

В парагвайском клубе Туре может воссоединиться с Эммануэлем Адебайором, с которым он дружит много лет.

Последним клубом хавбека был китайский «Циндао Хайню».

Сейчас Туре является свободным агентом.

Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.

Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора