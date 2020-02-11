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  • Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»

Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»

11 февраля 2020, 23:40
1

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в Парагвае.

По словам агента ФИФА Родриго Кодаса, ивуариец рассматривает вариант с переходом в «Олимпию» из города Асунсьон.

В парагвайском клубе Туре может воссоединиться с Эммануэлем Адебайором, с которым он дружит много лет.

  • Последним клубом хавбека был китайский «Циндао Хайню».
  • Сейчас Туре является свободным агентом.
  • Его рыночная стоимость – 100 тысяч евро.

Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора

Источник: A Bola
Весь мир Олимпия Туре Яя
Комментарии (1)
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JI e x a
1581457286
А сколько же ему лет, что он стоит 100 000 евро?? Ему что, за сорок уже?
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