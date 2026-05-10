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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Спортиво Сан-Лоренцо - Олимпия
Спортиво Сан-Лоренцо - Олимпия: обзор матча 10 мая 2026
Спортиво Сан-Лоренцо
10.05.2026, воскресенье, 23:45
Парагвай. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Олимпия
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Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Сан-Лоренцо - Олимпия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Гюнтер Фогель
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Спортиво Сан-Лоренцо
Олимпия
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
11 января
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
2025.12.25 11:46
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
2020.02.11 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
2020.02.11 20:10
1
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
11 января
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
2025.12.25 11:46
Яя Туре может стать одноклубником Адебайора в парагвайской «Олимпии»
2020.02.11 23:40
1
Парагвайская «Олимпия» подписала Адебайора
2020.02.11 20:10
1
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Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
25.07.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 1 тур
Гуарани
- : -
25.07.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
25.07.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
25.07.2026
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Последние матчи
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23.05.2026
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Копа Судамерикана, 5 тур
Олимпия
3 : 1
21.05.2026
Васко да Гама
Парагвай. Примера, 21 тур
Олимпия
3 : 2
15.05.2026
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Парагвай. Примера, 20 тур
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1 : 0
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