Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спортиво Сан-Лоренцо - Спортиво Лукеньо: обзор матча 17 мая 2026

Спортиво Сан-Лоренцо
17.05.2026, воскресенье, 23:00
Парагвай. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Спортиво Лукеньо
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Сан-Лоренцо - Спортиво Лукеньо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Новости команд
Все
Спортиво Сан-Лоренцо
Спортиво Лукеньо
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
Больше новостей
Парагвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Парагвай. Примера, 1 тур
Депортиво Реколета
- : -
25.07.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
25.07.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 1 тур
Гуарани
- : -
25.07.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
25.07.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
25.07.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Депортиво Реколета
- : -
25.07.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
25.07.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 1 тур
Гуарани
- : -
25.07.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
25.07.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
25.07.2026
Насьональ
Последние матчи
Все
Спортиво Сан-Лоренцо
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
0 : 1
23.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
10.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
0 : 1
23.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
10.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
5 : 0
02.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 1
27.04.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Рубио Нью
0 : 0
03.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
25.04.2026
Спортиво Триниденс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+