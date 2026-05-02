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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Либертад - Спортиво Сан-Лоренцо
Либертад - Спортиво Сан-Лоренцо: обзор матча 02 мая 2026
Либертад
02.05.2026, суббота, 02:00
Парагвай. Примера, 19 тур
5 : 0
Завершен
Спортиво Сан-Лоренцо
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Либертад
Спортиво Сан-Лоренцо
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«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
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25.07.2026
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Парагвай. Примера, 1 тур
Депортиво Реколета
- : -
25.07.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
25.07.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 1 тур
Гуарани
- : -
25.07.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
25.07.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
25.07.2026
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Последние матчи
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Либертад
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Рубио Нью
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