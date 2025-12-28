В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года

Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022

7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае

7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

35-летний Суарес определился с новым клубом

Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022

В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года

Луис Суарес назвал свой новый клуб

Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022