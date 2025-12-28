Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Парагвай. Примера
Либертад - Насьональ
Либертад - Насьональ: онлайн-трансляция 23 марта 2026
Либертад
23.03.2026, понедельник, 00:00
Парагвай. Примера, 11 тур
- : -
Не начался
Насьональ
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Либертад - Насьональ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Все
Либертад
Насьональ
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
28 декабря 2025, 12:15
18
35-летний Суарес определился с новым клубом
4 октября 2022, 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
21 сентября 2022, 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
20 сентября 2022, 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
26 июля 2022, 23:54
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
28 декабря 2025, 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
1 января 2018, 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
30 декабря 2015, 11:48
35-летний Суарес определился с новым клубом
4 октября 2022, 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
21 сентября 2022, 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
20 сентября 2022, 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
26 июля 2022, 23:54
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
22 июля 2022, 07:32
Больше новостей
Парагвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Парагвай. Примера, 6 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
23.02.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Триниденс
- : -
26.02.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Амелиано
- : -
26.02.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 7 тур
Олимпия
- : -
26.02.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 7 тур
Рубио Нью
- : -
27.02.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 6 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
23.02.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Триниденс
- : -
26.02.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Амелиано
- : -
26.02.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 7 тур
Олимпия
- : -
26.02.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 7 тур
Рубио Нью
- : -
27.02.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Последние матчи
Все
Либертад
Насьональ
Парагвай. Примера, 6 тур
Либертад
0 : 1
21.02.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 6 тур
Насьональ
1 : 1
20.02.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 5 тур
Серро Портеньо
0 : 2
16.02.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 5 тур
Спортиво Триниденс
1 : 0
16.02.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 4 тур
Насьональ
1 : 2
09.02.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 6 тур
Либертад
0 : 1
21.02.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 5 тур
Спортиво Триниденс
1 : 0
16.02.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 4 тур
Либертад
3 : 3
09.02.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 3 тур
Депортиво Реколета
2 : 1
03.02.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 2 тур
Либертад
1 : 0
29.01.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 6 тур
Насьональ
1 : 1
20.02.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 5 тур
Серро Портеньо
0 : 2
16.02.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 4 тур
Насьональ
1 : 2
09.02.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 3 тур
Насьональ
5 : 1
01.02.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 2 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.01.2026
Насьональ
