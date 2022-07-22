Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес вернется на родину.

По информации журналиста Родри Васкеса, 35-летний форвард перейдет в уругвайский «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера.

Суарес подпишет контракт до начала ЧМ-2022. Уругваец должен сыграть на турнире.