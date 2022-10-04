- 4 октября 2022
- 22:40 35-летний Суарес определился с новым клубом
- 21 сентября 2022
- 00:32 Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
- 20 сентября 2022
- 09:59 В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
- 26 июля 2022
- 23:54 Луис Суарес назвал свой новый клуб
- 22 июля 2022
- 07:32 Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
- 16 июля 2019
- 18:46 Конов: «Спартак» ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха» 22
- 16 апреля 2019
- 15:59 Фото Парагвайская компания выпустила форму в стиле «Игры престолов» 1
- 4 сентября 2018
- 10:40 Полента рассматривается «Спартаком» в качестве замены травмированному Жиго 26
- 8 февраля 2018
- 06:43 Кубок Либертадорес. «Шапекоэнсе» вылетел из турнира в отборочном раунде, уступив «Насьоналю»