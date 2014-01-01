Турниры:
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|3
|0
|8:5
|+3
|12
|2.
|Насьональ
|6
|2
|2
|2
|8:10
|-2
|8
|3.
|Самора
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|10:11
|-1
|5
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Насьональ
|3
|2
|1
|0
|6:4
|+2
|7
|3.
|Самора
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|4.
|Санта-Фе
|3
|1
|2
|0
|6:4
|+2
|5
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|2.
|Самора
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|3.
|Насьональ
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
|4.
|Санта-Фе
|3
|0
|0
|3
|4:7
|-3
|0