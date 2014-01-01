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    Насьональ - таблица

    Город Асунсьон
    Дивизион Парагвай-Примера
    Турниры:
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 6 3 3 0 8:5 +3 12
    2. Насьональ 6 2 2 2 8:10 -2 8
    3. Самора 6 2 1 3 6:6 0 7
    4. Санта-Фе 6 1 2 3 10:11 -1 5
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. Насьональ 3 2 1 0 6:4 +2 7
    3. Самора 3 2 0 1 4:2 +2 6
    4. Санта-Фе 3 1 2 0 6:4 +2 5
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4:3 +1 5
    2. Самора 3 0 1 2 2:4 -2 1
    3. Насьональ 3 0 1 2 2:6 -4 1
    4. Санта-Фе 3 0 0 3 4:7 -3 0
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