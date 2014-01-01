Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Парагвай. Примера
Команды
Насьональ
Результаты
€ 1 млн
Насьональ - результаты матчей
Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Арсенио Эрико
Сайт:
http://www.clubnacional.com.py/
Тренер:
Хуан Пабло Пумпидо
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Копа Судамерикана. 2026
Парагвай. Примера. 2026
Парагвай. Примера. 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Парагвай. Примера. 2024
Копа Судамерикана. 2024
Кубок Либертадорес. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
14.09 | 00:30
Рубио Нью
0 : 1
Насьональ
08.09 | 00:30
Серро Портеньо
1 : 0
Насьональ
02.09 | 22:00
Насьональ
3 : 0
Либертад
29.08 | 00:30
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 3
Насьональ
24.08 | 22:00
Насьональ
2 : 0
Спортиво Лукеньо
16.08 | 00:30
Спортиво Триниденс
1 : 1
Насьональ
10.08 | 00:30
Насьональ
0 : 0
Гуарани
04.08 | 00:30
Депортиво Реколета
3 : 2
Насьональ
30.07 | 00:30
Насьональ
2 : 0
Олимпия
26.07 | 00:30
Спортиво Амелиано
1 : 1
Насьональ
24.05 | 23:00
Насьональ
2 : 1
Либертад
15.05 | 23:00
Рубио Нью
1 : 1
Насьональ
10.05 | 02:00
Насьональ
2 : 1
Спортиво Триниденс
04.05 | 02:00
Гуарани
0 : 1
Насьональ
24.04 | 23:45
Насьональ
2 : 1
Депортиво Реколета
21.04 | 02:30
Спортиво Амелиано
1 : 1
Насьональ
12.04 | 02:30
Насьональ
0 : 0
Серро Портеньо
05.04 | 00:30
Олимпия
3 : 0
Насьональ
01.04 | 00:30
2 де Майо
1 : 1
Насьональ
28.03 | 00:30
Насьональ
3 : 2
Спортиво Лукеньо
23.03 | 00:30
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
Насьональ
19.03 | 02:30
Либертад
2 : 1
Насьональ
16.03 | 00:30
Насьональ
1 : 0
Рубио Нью
10.03 | 00:30
Спортиво Триниденс
1 : 1
Насьональ
02.03 | 00:30
Насьональ
1 : 1
Гуарани
27.02 | 02:30
Депортиво Реколета
2 : 2
Насьональ
20.02 | 02:30
Насьональ
1 : 1
Спортиво Амелиано
16.02 | 02:30
Серро Портеньо
0 : 2
Насьональ
09.02 | 02:30
Насьональ
1 : 2
Олимпия
01.02 | 00:00
Насьональ
5 : 1
2 де Майо
28.01 | 00:00
Спортиво Лукеньо
1 : 2
Насьональ
25.01 | 00:00
Насьональ
1 : 0
Спортиво Сан-Лоренцо
Главные новости
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
2
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
7
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+