Конов: «Спартак» ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха»

Про юристов сильно))
«Спартак» ведет переговоры с ПСВ по трансферу атакующего полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха», – написал Конов в телеграме.
- 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.