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    Конов: «Спартак» ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха»

    «Спартак» ведет переговоры с ПСВ по трансферу атакующего полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха», – написал Конов в телеграме.

    • 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5479

      mihail200606 6 минут назад

      Про юристов сильно))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +705

      Томик 22 минуты назад

      "Юристы работают без отдыха" - дочитав до этого момента не смог сдержать смех. Хоть и очень старался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      evgevg13 57 минут назад

      Ой, заработались юристы. Хоть чайку попейте в перерыве...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18042

      oyabun 1 час назад

      Ну вроде неплохие показатели у парня, пригодился бы нам точно, да только вот нет уже веры спартаковским юристам и прочим менеджерам после провала с Хаджи. Сколько было уже кандидатур серьезных игроков и всё мимо.

      2
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      Рейтинг: +4889

      батог > oyabun 58 минут назад

      Дааа ! Верить уже не хочется !!!!! Хотя рожа спартаковская и рост хороший !!!!

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