Конов: «Спартак» ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха»

«Спартак» ведет переговоры с ПСВ по трансферу атакующего полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха», – написал Конов в телеграме.