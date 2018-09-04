Полента рассматривается «Спартаком» в качестве замены травмированному Жиго

К сожалению лишились сразу двух цз. В эту зону конечно надо ставить более опытных игроков. Наверняка сейчас Каррере придется поломать голову.
Состав «Спартака» может пополнить экс-футболист «Насьоналя» Диего Полента. Он рассматривается в качестве одного из кандидатов на место травмированного защитника красно-белых Самуэля Жиго.
«Из-за травмы Жиго «Спартак» может подписать 26-летнего уругвайского свободного агента Диего Полента. Но Полента не единственный кандидат», – считает журналист Максим Алланазаров.
Последним клубом Поленты был уругвайский «Насьональ». Он имеет опыт выступления в Италии, где играл за «Бари» и «Дженоа».