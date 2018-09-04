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    Полента рассматривается «Спартаком» в качестве замены травмированному Жиго

    Состав «Спартака» может пополнить экс-футболист «Насьоналя» Диего Полента. Он рассматривается в качестве одного из кандидатов на место травмированного защитника красно-белых Самуэля Жиго.

    «Из-за травмы Жиго «Спартак» может подписать 26-летнего уругвайского свободного агента Диего Полента. Но Полента не единственный кандидат», – считает журналист Максим Алланазаров.

    Последним клубом Поленты был уругвайский «Насьональ». Он имеет опыт выступления в Италии, где играл за «Бари» и «Дженоа».

    Источник: Telegram

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    04.09.2018 10:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 18:08

      К сожалению лишились сразу двух цз. В эту зону конечно надо ставить более опытных игроков. Наверняка сейчас Каррере придется поломать голову.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 сентября 2018, 16:46

      Да давайте уже Таски, чего ходить вокруг да около. Последний сезон кстати для него был чуть ли не лучшим в составе Спартака по качеству игры.

      4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 сентября 2018, 14:47

      А Кришито считает, что ныне никому не нужный Маркизио решит все проблемы Зенита в обороне. Парадокс?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 14:28

      Если футболист ни кому до сих пор не нужен,значит и не особо он способен помочь....
      нужно привлекать молодежь,если кто то сломается еще в обороне.

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 4 сентября 2018, 13:54

      Будет ещё один петкович пипеткович

      3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > все_будет_AUDI 4 сентября 2018, 14:34

      А что с Петковичем не так?
      В этом сезоне уже выходил и смотрелся гораздо лучше, чем в прошлом чемпионате.
      Просто на его позиции есть сейчас лучше игроки.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > derrik2000 4 сентября 2018, 14:44

      Так вроде Петкович не ЦЗ. Только крайний. Мне интересно другое - если Боккетти даже не рассматривают в качестве основного ЦЗ хотя бы сейчас когда травмированы другие, то почему не продали?

      4
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 4 сентября 2018, 15:42

      То, что Петкович крайний защитник - это да.
      Просто в посте мною откомментированном высказалась мысль, что купим "ненужное", каким в глазах автора того поста и является сейчас в команде Петкович.
      Я и ответил в том смысле, что если Петковича научили играть так, как нужно команде и примут решение купить кого-то ещё, то и этого "вновькупленного" научат играть так, как нужно.

      3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 4 сентября 2018, 15:43

      Так у Брккетти жена русская заупрямилась, видимо. Очень ей не хочется из России уезжать и опять язык ломать и мозг, говоря на иностранном языке. )))
      Да и менталитет ей лучше наш, домашний.

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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 4 сентября 2018, 13:29

      По мне так ни кого не надо, лучше дождаться кутепова и наигрывать русскую связку, а пока мамина на замену посадить

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 сентября 2018, 13:17

      Главное, что бы Палента не стал поленом или бревном...(

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 сентября 2018, 13:09

      Постарше нужен, что бы потом сев на лавку не возмущался. Ну или что бы понимал что он лавочником будет

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      Рейтинг: +561

      klimovich > ufos73 4 сентября 2018, 13:16

      Любой идиот в такой ситуации будет в курсе, что через полгода присяд скорее всего. А для него это офигенная возможность попробовать себя в клубе, который посильнее Бари прочего из списка.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 4 сентября 2018, 12:12

      Дьяков проходной двор! Где только его не проходили!!!! СПАРТАКУ такой не нужен!

      6
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 4 сентября 2018, 12:05

      Дьяков с российским паспортом свободен. Для лавки пойдет.

      -1
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > PUZIAKA 4 сентября 2018, 13:27

      Дьякова ни в коем случае, лучше своего мамина, как говориться те же яйца....

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