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  • Полента рассматривается «Спартаком» в качестве замены травмированному Жиго

Полента рассматривается «Спартаком» в качестве замены травмированному Жиго

4 сентября 2018, 10:40
29

Состав «Спартака» может пополнить экс-футболист «Насьоналя» Диего Полента. Он рассматривается в качестве одного из кандидатов на место травмированного защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Из-за травмы Жиго «Спартак» может подписать 26-летнего уругвайского свободного агента Диего Полента. Но Полента не единственный кандидат», – считает журналист Максим Алланазаров.

Последним клубом Поленты был уругвайский «Насьональ». Он имеет опыт выступления в Италии, где играл за «Бари» и «Дженоа».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Насьональ Полента Диего Жиго Самуэль
Комментарии (29)
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кузнецов артем
1536048557
Из свободных лучше не взять, можно сказать что он единственный вариант. Играл в серии А долго, так что времени на адаптацию может и не понадобиться, один вопрос, нужен ли он в Спартаке...
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piligrim1986
1536049380
за бесплатно норм деф
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Челнинец
1536049688
Нужно брать кого то полюбой, хоть его, потому что В запасе нужен человек, ведь и Оставшиеся могут получить травму)
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МАКАРШВЕД
1536052378
Дьяков проходной двор! Где только его не проходили!!!! СПАРТАКУ такой не нужен!
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ufos73
1536055749
Постарше нужен, что бы потом сев на лавку не возмущался. Ну или что бы понимал что он лавочником будет
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все_будет_AUDI
1536058467
Будет ещё один петкович пипеткович
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Serjio82
1536060538
Если футболист ни кому до сих пор не нужен,значит и не особо он способен помочь.... нужно привлекать молодежь,если кто то сломается еще в обороне.
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Супервайзер
1536061645
А Кришито считает, что ныне никому не нужный Маркизио решит все проблемы Зенита в обороне. Парадокс?
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ivanthebest
1536068786
Да давайте уже Таски, чего ходить вокруг да около. Последний сезон кстати для него был чуть ли не лучшим в составе Спартака по качеству игры.
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zigbert
1536073690
К сожалению лишились сразу двух цз. В эту зону конечно надо ставить более опытных игроков. Наверняка сейчас Каррере придется поломать голову.
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