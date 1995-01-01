Парагвайская компания выпустила форму в стиле «Игры престолов»

Похожая форма Старка была у Терека, теперь Ахмат, пару сезонов вроде назад, потом была у Марибора и сборной Словении, только расцветка другая, а типаж тот же
Парагвайский производитель спортивного инвентаря Kyrios выпустил особую форму для трех топ-клубов страны.
Экипировка выполнена по мотивам популярного американского сериала «Игра престолов».
Для «Соль де Америка» Kyrios разработала комплект в стиле дома Ланнистеров, «Ривер Плейт» (Асунсьон) получил форму в стиле дома Старков, «Насьоналю» достался комплект в стиле дома Таргариен.
Восьмой заключительный сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля.