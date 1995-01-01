Парагвайская компания выпустила форму в стиле «Игры престолов»

Парагвайский производитель спортивного инвентаря Kyrios выпустил особую форму для трех топ-клубов страны.

Экипировка выполнена по мотивам популярного американского сериала «Игра престолов».

Для «Соль де Америка» Kyrios разработала комплект в стиле дома Ланнистеров, «Ривер Плейт» (Асунсьон) получил форму в стиле дома Старков, «Насьоналю» достался комплект в стиле дома Таргариен.

Восьмой заключительный сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля.