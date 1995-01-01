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    Парагвайская компания выпустила форму в стиле «Игры престолов»

    Парагвайский производитель спортивного инвентаря Kyrios выпустил особую форму для трех топ-клубов страны.

    Экипировка выполнена по мотивам популярного американского сериала «Игра престолов».

    Для «Соль де Америка» Kyrios разработала комплект в стиле дома Ланнистеров, «Ривер Плейт» (Асунсьон) получил форму в стиле дома Старков, «Насьоналю» достался комплект в стиле дома Таргариен.

    Восьмой заключительный сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля.

    Источник: Твиттер компании Kyrios

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5237

      Skull_Boy 1 час назад

      Похожая форма Старка была у Терека, теперь Ахмат, пару сезонов вроде назад, потом была у Марибора и сборной Словении, только расцветка другая, а типаж тот же

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