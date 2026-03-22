  • Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая

Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая

22 марта, 10:36
2

Нападающий парагвайского «Либертада» Лоренцо Мельгарехо лидирует в гонке бомбардиров местного чемпионата.

У него восемь голов, в то время как у ближайшего преследователя пять. В марте у Мельгарехо пять игр и шесть забитых голов. Сегодня у Лоренцо гол в третьем матче подряд.

Ранее Мельгарехо дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая.

  • 35-летний форвард стоит 300 тысяч евро. У него контракт до лета 2027 года. Мельгарехо пришел в «Либертад» в 2021 году.
  • В «Спартаке» Мельгарехо был в 2016-2020 годах. За красно-белых футболист провел 116 матчей, забил 17 голов, сделал 11 результативных пасов.
  • На счету Мельгарехо девять матчей за сборную Парагвая.

Источник: «Бомбардир»
Парагвай. Примера Россия. Премьер-лига Либертад Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (2)
ПалкоВводецъ007
1774166463
Снова стал футболистом в перерыве будучи лузером в свинарне. Гыгыгы
zigbert
1774174577
Даже в таком возрасте не снизил свой уровень.немало забивал и в Спартаке.
