Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая

Нападающий парагвайского «Либертада» Лоренцо Мельгарехо лидирует в гонке бомбардиров местного чемпионата.
У него восемь голов, в то время как у ближайшего преследователя пять. В марте у Мельгарехо пять игр и шесть забитых голов. Сегодня у Лоренцо гол в третьем матче подряд.
Ранее Мельгарехо дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая.
- 35-летний форвард стоит 300 тысяч евро. У него контракт до лета 2027 года. Мельгарехо пришел в «Либертад» в 2021 году.
- В «Спартаке» Мельгарехо был в 2016-2020 годах. За красно-белых футболист провел 116 матчей, забил 17 голов, сделал 11 результативных пасов.
- На счету Мельгарехо девять матчей за сборную Парагвая.
Источник: «Бомбардир»