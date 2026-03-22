Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая

Нападающий парагвайского «Либертада» Лоренцо Мельгарехо лидирует в гонке бомбардиров местного чемпионата.

У него восемь голов, в то время как у ближайшего преследователя пять. В марте у Мельгарехо пять игр и шесть забитых голов. Сегодня у Лоренцо гол в третьем матче подряд.

Ранее Мельгарехо дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая.