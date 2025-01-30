Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

Нападающий Родриго Руис Диас перешел из «2 де Майо» в «Ахмат». Договор форварда с грозненцами рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.
Диас находится в расположении «Ахмата» с первых подготовительных сборов. Сегодня, после разрешения всех технических вопросов, он подписал с грозненцами личный контракт.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 250 тысяч евро.
- 26-летний Диас разделил первое место в осенней части чемпионата Парагвая-2024. Он забил 7 мячей в 22 матчах и отдал 3 передачи.
- В первой половине прошлого года форвард выступал за «Текнико Университарио».